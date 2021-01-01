بالفيديو : تقييم ونتيجة جيب جراند شيروكي في اختبارات الأمان الأوروبية



جيب جراند شيروكي جيب جراند شيروكي

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة والحالية بالأسواق العالمية، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من جيب جراند شيروكي الشهيرة أن يحصل على 5 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد وحصلت على نسب أمان عالية في هذه الاختبارات.



ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:



- 84% حماية للركاب البالغين

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- 89% حماية للركاب الأطفال- 81% حماية للمارة على الطريق- 81% وسائل أمان مساعدة للسائقجدير بالذكر أن الموقع أكد أن الفيديو ضم لقطات للفئة المزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية رأس وصدر كلا من السائق والراكب الأمامي، وأيضا وسائد هوائية جانبية لحماية رأس ركاب المقعد الخلفي، كما ضمت السيارة أنظمة أمان مختلفة ووسائل مساعدة للسائق، والتي ساعدت بشكل كبير في حصول السيارة على هذا التقييم باختبارات البرنامج الأوروبي.شاهد الفيديو: