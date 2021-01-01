تتفوق سوبارو WRX قديمة معدلة على لامبورجيني مورسيلاجو في المضمار!

هل بإمكان سيارة سوبارو قديمة منافسة سوبركار من علامة سيارات أيقونية مثل لامبورجيني على المضمار؟، الأمر قد يكون ممكناً مع بعض التعديلات، وهو ما نراه في سيارة سوبارو WRX المعدلة في الفيديو المرفق والتي تمكنت في الواقع من التفوق على سيارة لامبورجيني مورسيلاجو.
الفريق وراء سيارة سوبارو WRX أنفق 4000 جنيه استرليني فقط لشرائها، بالإضافة إلى 11 ألف جنيه استرليني لتعديل السيارة وإصلاح بعض مشاكلها وإضافة مكابح أفضل ونظام تعليق أكثر ثباتاً مع إزالة 136 كيلوجرام من وزن السيارة ورفع القوة إلى 304 حصان.
فارق يتجاوز الـ 250 حصان بين السيارتين
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