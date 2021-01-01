تتفوق سوبارو WRX قديمة معدلة على لامبورجيني مورسيلاجو في المضمار!



سوبارو WRX سوبارو WRX

هل بإمكان سيارة سوبارو قديمة منافسة سوبركار من علامة سيارات أيقونية مثل لامبورجيني على المضمار؟، الأمر قد يكون ممكناً مع بعض التعديلات، وهو ما نراه في سيارة سوبارو WRX المعدلة في الفيديو المرفق والتي تمكنت في الواقع من التفوق على سيارة لامبورجيني مورسيلاجو.



الفريق وراء سيارة سوبارو WRX أنفق 4000 جنيه استرليني فقط لشرائها، بالإضافة إلى 11 ألف جنيه استرليني لتعديل السيارة وإصلاح بعض مشاكلها وإضافة مكابح أفضل ونظام تعليق أكثر ثباتاً مع إزالة 136 كيلوجرام من وزن السيارة ورفع القوة إلى 304 حصان.



فارق يتجاوز الـ 250 حصان بين السيارتين

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في المقابل، سيارة لامبورجيني مورسيلاجو قياسية تصل لقوة 572 حصان، ومن الواضح أن موازين القوة والسرعة في صالح اللامبورجيني، مع العلم أن السيارتين كلاهما مزودتان بنظام دفع كلي.أداء لامبورجيني مورسيلاجو كان مضطرباً بعض الشيء على المضمار المبلل البارد، ما أدى لإبطائها بعض الشيء، وكانت السوبارو WRX أسهل في التحكم مقارنة بمنافستها الإيطالية في السباق المرفق، ولاحظ السائقون أن الـ WRX كانت أقرب لسيارة رالي في تعاملها مع المنعطفات.للأسف لم يتم وضع السيارتين في سباقات تسارع مباشرة إذ فضل أصحاب الفيديو حساب توقيت كل سيارة في قطع المضمار على حدة، والرائع بالفعل هو تفوق السوبارو على اللامبورجيني.. هو أمر غير تقليدي بالمرة ويدل على براعة التعديلات ودقتها وجودة سيارة WRX المستخدمة هنا.