تستعين سوزوكي هايابوسا بالجيل الثاني من المحركات



سوزوكي هايابوسا سوزوكي هايابوسا

"تحت شعار قوه متضاعفة وعوادم أقل" استعان الاصدار الجديد من سوزوكي هايابوسا بالجيل الجديد من المواتير الفائقة القوة مع إعادة تصميم ممرات الهواء الرام لزيادة الضغط وعطاء قوة متضاعفة للموتوسيكل

لتحقق نسخة 2022 نسبة تسارع أسرع مع طاقة مطلوب أقل، وذلك لتلبية معايير الانبعاثات الأوروبية الخامسه "EURO 5".



كما يقول منتج الدراجة فإن هايابوسا 2022 ستكون أسرع في سباق التحمل 1/8 لمسافة ميل، حيث أن الدراجة الآن تتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 3.2 ثانية، وهو معدل أقل من عشرين بالمائة من هايابوسا السابقة.



وتمتلك ارقام مميزة مثل قوة ماتور 188 حصان و9700 دورة في الدقيقة.

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ويقل عزم النيوتن أقل من أربعة أرطال إلى 7000 دورة في الدقيقة.السرعة القصوى لا تزال 299 كم / ساعة او ما يوازى 185 ميلا في الساعة.كما أن نوابض الصمامات الجديدة أكثر صلابة لدعم الرفع الأعلى لصمام العادم.الهيكل مدعوم بممتص صدمات من KYB مقلوب مقاس 43 مم في المقدمة و KYB mainshock في الخلف والتي تم تثبيتها بمجموعة العجلات مقاس 17 بوصة ذات سبعة أذرع مثبتة في إطارات كما تمت ترقية أجهزة الفرامل إلى مجموعة من قرصين 320 مم مع ملاقط من أربعة مكابس في العجلة الأمامية بينما ظل الإعداد الخلفي كما هو مع قرص واحد مثبت بواسطة Nissin أحادي المكبس.كما توجد منطقة دمج جديدة في غرفة الاحتراق Twin Swirl يحسن معامل التدفق بنسبة خمسة بالمائة عند فتح صمام السحب. والمساعدين أصبحت أكثر صلابة وأخف وزنا.كما تم تغيير توقيت Magneto ست درجات لتسهيل بدء التشغيل. كما تم اضافة بعض التغييرات في ناقل الحركة وتطوير كامل لذراع نقل السرعات.