أسعار العملات في مصر اليوم الجمعة 30-12-2022 مقابل الجنيه

أسعار العملات
سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-12-2022، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري بحسب متوسط أسعار العملات بالبنك المركزي المصري، وعدد من المواقع الإلكترونية للرسمية للبنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في أفرع البنوك الحكومية والخاصة، وينشر موقع «جريدة المال» تقريرًا يوميًا تفصيليًا عن سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية وهي: «الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي».
أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري
سعر الدولار اليوم: 24.68 جنيه للشراء، و 24.76 للبيع.
سعر اليورو اليوم: 26.26 جنيه للشراء، و26.35 للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 29.68 جنيه للشراء، و 29.78 للبيع.
سعر الريال السعودي اليوم: 6.56 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.
سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.57 جنيه للشراء، و 80.85 للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.
بنك مصر: 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر اليورو في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 26.16 جنيه للشراء، و 26.36 للبيع.
بنك مصر: 26.16 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 26.20 جنيه للشراء، و 26.39 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 26.25 جنيه للشراء، و 26.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 29.62 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع.
بنك مصر: 29.62 جنيه للشراء، و 29.80 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 29.67 جنيه للشراء، و 29.86 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 29.73 جنيه للشراء، و 29.84 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.
بنك مصر: 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 6.55 جنيه للشراء، و 6.59 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.582 جنيه للشراء، و 6.588 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 77.84 جنيه للشراء، و 80.70 للبيع.
بنك مصر: 77.82 جنيه للشراء، و 80.67 للبيع.
البنك التجاري الدولي: 77.90 جنيه للشراء، و 80.87 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.53 جنيه للشراء، و 80.86 للبيع، وفق أسعار العملات.
سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.
بنك مصر: 6.71 جنيه للشراء، و 6.72 للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 6.73 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع.
البنك المصري الخليجي: 6.72 جنيه للشراء، و 6.74 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!