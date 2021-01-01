تطلق الصين قمرا صناعيا يستخدم في اختبار التقنيات الفضائية الجديدة

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية أنها نجحت بإطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء، سيستخدم لاختبار التقنيات الفضائية الجديدة.
وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "يوم الخميس 29 ديسمبر الجاري: نجحت الصين بإطلاق قمر Shiyan-10-02 الاختباري إلى مدارات الأرض، هذا القمر سيستخدم في اختبار تقنيات فضائية جديدة".
وأضاف البيان "القمر أرسل إلى الفضاء على متن صاروخ صيني من نوع Long March-3B، وأطلق من مطار Xichang الفضائي جنوب غرب الصين، تمام الساعة 12:43 بتوقيت بكين ، لتصبح عملية الإطلاق هذه العملية رقم 458 التي تستخدم فيها الصين صواريخ Long March في إرسال الأقمار والمركبات إلى مدارات حول الأرض".
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