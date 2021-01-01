روبوت لنقل الأدوية في جميع أنحاء المستشفيات

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طورت شركة البريطانية Academy of Robotics، روبوت ذاتي القيادة "ميلتون "، يقوم الروبوت الذي يستخدم نفس تقنية المركبات ذاتية القيادة بنقل الأدوية في جميع أنحاء المستشفيات كجزء من تجربة جديدة.



يتم استخدام "الروبوت المساعد" لحمل وتقديم الوصفات الطبية وغيرها من العناصر حول مستشفى جامعة ميلتون كينز ، مما يساعد على تخفيف الضغط عن الموظفين البشريين.





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يستخدم الروبوت تقنية السونار وتقنية LiDAR للتنقل حول العوائق مثل الأشخاص والكراسي المتحركة والأسرة داخل المستشفى.ويتم تجربته في مستشفى جامعة ميلتون كينز قبل أن يتم نقله إلى مستشفيات أخرى في عام 2023.كان ميلتون يتنقل بالفعل من أ إلى ب داخل المستشفى ، لكنه سيبدأ العام المقبل في توصيل الأدوية على طرق محددة لمساعدة الموظفين.سيتم استخدام التعليقات من التجربة لتحديد ما إذا كان يمكن توسيع نطاقها بأمان عبر NHS وتقديمها إلى المستشفيات الأخرى في جميع أنحاء البلاد.قال ويليام ساتشيتي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية الروبوتات: "إن شعور الناس عندما يتفاعلون مع التكنولوجيا مهم أيضًا بشكل خاص في المستشفى".