أكد مسؤولون اقتصاديون: العمل بنظام مستندات التحصيل يعزز توافر السلع في الأسواق

أكد مسؤولون اقتصاديون لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرار البنك المركزي، بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل، سوف ينعش الأسواق ويعزز توافر السلع ويخفض الأسعار خلال فترة قصيرة.
وقال سكرتير الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مصطفى مكاوي، إن القرار سيؤثر إيجابيا على الأسواق، والأسعار، مشيدا بصدور القرار في هذا التوقيت.
وأشار في الوقت نفسه إلى أهمية تدبير العملة لتمويل الشحنات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للمستوردين والتي تتضمن فترات سماح تترواح من 90 إلى 180 يوما حتى لا يسبب ضغط على المستورد وتدبير العملة، لافتا إلى أهمية أن يواكب القرار تزايد عمليات الإفراج الجمركي للبضائع حتى لا يتحمل المستورد أعباء إضافية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!