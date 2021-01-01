تعرف على أسباب دوار الحركة؟.. نصائح وأدوية لتجنبه أثناء السفر



دوار الحركة دوار الحركة

أسبوع الكريسماس ورأس السنة الجديدة مجموعة أيام يحب فيها الناس السفر مع عائلاتهم وأصدقائهم لتحقيق أقصى استفادة من موسم العطلات.



ومع ذلك، قد يكون السفر مصحوبًا ببعض المشكلات الصحية لكثير من الأشخاص، ودوار الحركة هو أحد أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها عدد غير قليل من الأشخاص.



دوار الحركة هو أيضًا سبب تردد بعض الأشخاص في الذهاب في هذه الرحلات، وحتى لو اقتنعوا بطريقة ما بالسفر، فإن الرحلة تصبح مشكلة كبيرة بالنسبة لهم لأن دوار الحركة يمكن أن يسبب القيء والغثيان.

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لذلك من المهم أن تكون على دراية جيدة بالإجراءات الوقائية مثل الأدوية والنصائح لتجنب دوار الحركة، وذلك حسب ما ذكره موقع "news18".ما هي أسباب دوار الحركة؟في حين أن السبب الدقيق لدوار الحركة غير معروف، يُعتقد أنه تعارض بين تلقي الدماغ للمعلومات من أعصاب الأذن الداخلية والعينين والمفاصل والعضلات.نتيجة لذلك، يشعر المرء بالغثيان في المعدة وينتج الجسم عرقًا باردًا، وبعد ذلك يشعر المرء بالتعب الشديد والغثيان، وغالبًا ما يشعر وكأنه يتقيأ.نصائح لتجنب دوار الحركةلتجنب دوار الحركة، اجلس في المقعد الأمامي للسيارة أو الحافلة، واشغل نفسك بشيء ما أثناء الرحلة. وإذا كنت في قارب، اجلس في المنتصف.وإذا كنت في قطار، فاجلس ووجهك في الاتجاه الذي يتحرك فيه القطار، وعلاوة على ذلك، تجنب تناول الأطعمة الثقيلة ولا تبقي معدتك فارغة أيضًا، والنظام الغذائي الخفيف والصحي هو أفضل طريقة لتجنب القيء أثناء السفر.أدوية لعلاج الغثيان والقيء:وفقًا للدكتور أتول كاكار، الرئيس المشارك بقسم الطب الباطني مستشفى سير جانجارام، إذا كان شخص ما يعاني من دوار الحركة ، فإن أقراص مضادات الهيستامين هي أفضل الأدوية بالنسبة لهم، وهناك العديد من أقراص مضادات الهيستامين المتوفرة في الأسواق ، ولكن الاختيار الدقيق بينها أمر ضروري نظرًا لآثارها الجانبية.لذلك من المهم الحصول على وصفة طبية قبل محاولة شراء الدواء بنفسك، ويوصي بعض الأطباء أيضًا بأقراص ديمينهيدرينات (درامامين) أو ديفينهيدرامين (بينادريل). ومع ذلك ، احرص على عدم تناول هذه الأدوية دون استشارة طبيبك.