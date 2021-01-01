تعرف على أنواع من الطعام تحتوي على أعلى نسب من المعادن

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أن تتبع نظام غذائي صحي ليس معناه أن تتجنب كافة الأطعمة والمشروبات غير الصحية فقط ولكن أن تهتم أيضًا بضم العناصر الصحية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة إلى نظامك وروتينك اليومي لاكتساب مزيد من التغذية الصحية اللازمة



ولأن المعادن تعد عنصر غذائي صحي لا غنى عنه فإليك قائمة بالأطعمة التي تحتوي على أعلى نسبة من المعادن الـ7 الرئيسية مثل الكالسيوم والفوسفور والماغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والكبريت.



ومن أبرز المصادر الطبيعية وفقا لموقع سليرب..

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- المكسراتمن ضمن النصائح الشائعة والتي اتفق عليها الجميع هو ضرورة تضمين المكسرات الصحية في نظامك الغذائي سواء تم اعتمادها على كوجبة خفيفة بين الوجبات أو إضافتها إلى مكونات الوجبة الرئيسية.على اعتبار أن المكسرات من بين العناصر الغنية بمجموعة من المعادن مثل المنجنيز والمغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم والزنك والفوسفور.- الخضروات الصليبيةتضم الخضروات الصليبية مجموعة من الخضروات الشتوية المحببة في الغالب مثل القرنبيط والبروكلي وعلى الرغم من أن هذه الخضروات يفضلها الكثيرون في الشتاء كونها مصدر طاقة هام في ليالي البرد القارس إلا أنها أيضا تحتوي على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم.- البقولياتإذا كنت تعاني من نقص الحديد والمغنيسيوم فنصيحة الخبراء لك أن تبدأ يومك بتناول البقوليات مثل العدس والفول فهمي من أبرز العناصر الطبيعية المحملة بهذه المعادن الهامة.- الخضروات النشويةتحتوي الخضروات النشوية مثل القلقاس والبطاطا على نسبة عالية من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والنحاس الهامة لصحة الجسم والاستفادة بالحد الأقصى من هذه المعادن ينصح بإعداد هذه الخضروات بطريقة صحيحة مثل استخدمها في أطباق مشوية أو مسلوقة أو مخبوزة بالفرن.- التوتيعتبر التوت من أكثر الأطعمة الصحية فتناول كوب واحد من التوت الأزرق أو الفراولة يعد اختيار صحي وبسيط للحصول طعام صحي غني بالمعادن مثل الكالسيوم والفوسفور والحديد.