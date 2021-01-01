تعرف على أعراض مرض باركنسون.. بينها رعشة الأطراف والمفاصل

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مرض باركنسون أو رعشة الأطراف هو اضطراب يصيب كبار السن بشكل تدريجيًا ويؤثر على الجهاز العصبي وأجزاء الجسم التي تسيطر عليها الأعصاب، ويسبب تيبسًا وبطئًا في الحركة وتبدأ الأعراض ببطء وقد يكون أول الأعراض ظهور رعشة بسيطة في المفاصل، وقد لا يعرف المريض أنه مصاب، لذلك نقدم من خلال «هُن» أعراض وأسباب وطرق علاج مرض الباركنسون.



وفي هذا الصدد قالت الدكتورة ياسمين علي، استشاري مخ وأعصاب، لـ«هُن»، إن باركنسون هو الاسم العلمي لمرض اضطراب الأعصاب أو الرعشة والتنميل الذي يصيب الأطراف، ويحدث في حالة هدوء الجسم بشكل سريع ومكثف، وهي حالة تنتشر بشكل أكبر لدى 70% من كبار السن وعددت الأعراض التي تظهر في التالي:



أعراض مرض باركنسون

الأعراض الحركية:

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- الحركة البطيئة.- الرعشة.- ‏التصلب.- ‏عدم توازن الجسم.- عدم قدرة على الاتزان.- بطء حركة المشي.الأعراض غير الحركية- ‏ الضعف الإدراكي.- الاكتئاب.- التوتر الشديد.- مشكلات النوم.- ‏الأرق المتواصل.- تغيرات وترديد الكلام.أسباب مرض باركنسونوأوضحت «علي» أن رعشة الأطراف تأتي بسبب الحالة التنكسية في الدماغ وترتبط بأعراض حركية وفقد مادة الدوبامين بالجسم وكثرة التعرض إلى الضغط على الدماغ، وأكثر من 80% من الحالات يكون بسبب حالات جينية، ويؤدي التصلب في الساقين إلى سبب الرعشة.علاج مرض الباركنسونونوهت أن العلاج الطبيعي في هذه الحالة مهم ومن الممكن عمله من خلال تمرينات بسيطة في المنزل، وأنه يجب التوجه إلى الطبيب واستخدام الفحوصات التصويرية مثل التصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الدماغ بالموجات، لأن ذلك يساعد على معرفة إذا كان يوجد اضطرابات أخرى مصاحبة لاضطراب الأعصاب، كما يجب الانتباه إلى التغييرات في نمط الحياة للتركيز على التوازن، وأضافت أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدًا لأعصاب وعظام كبار السن.