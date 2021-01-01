فى حدث فلكي نادر.. 7 كواكب «مرئية» بشكل واضح في السماء



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

في حدث فلكي نادر، تمكن مصورون من التقاط بعض الصور المذهلة لعدد من كواكب المجموعة الشمسية مرئية بشكل واضح في سماء الليل في نفس الوقت.



ومن خلال الصور، يمكن رؤية كل من عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل بالعين المجردة، بينما يمكن رؤية أورانوس ونبتون بالمنظار أو التلسكوب.



شارك عالم الفلك الدكتور جيانلوكا ماسي، صورة التقطها للكواكب الخمسة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بينما التقط آخرون في جميع أنحاء العالم أيضًا صورًا لما أطلقوا عليه «موكب الكوكب».

قد يعجبك أيضا...

ويتوقع الخبراء أن تظل جميع الكواكب السبعة في نظامنا الشمسي مرئية خلال الليلتين التاليتين، حيث يحتاج أورانوس ونبتون فقط إلى تلسكوب أو مناظير.يقول الدكتور ماسي، الذي يعمل مع مشروع التلسكوب الافتراضي، لـ MailOnline: «إن فرصة رؤية كل عائلة الكواكب معا لا تحدث كثيرًا. لدينا يومين فقط لمشاهدة هذا العرض، قبل أن يختفي عطارد في وهج الشمس».هذا الأسبوع، قام مستخدمو «تويتر» من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك اليابان والولايات المتحدة، بمشاركة صور المشهد عبر الإنترنت.ومن المعروف أن هذه الظاهرة تحدث مرة كل عامين تقريبًا، حيث تظهر جميع الكواكب في سماء الليل كنقاط صغيرة من الضوء في نصف الكرة الشمالي.ويعتبر كوكب عطارد هو أصعب كوكب يمكن رؤيته بدون تكبير، حيث إنه يجلس في الجانب المشرق من السماء، ومع ذلك يمكن رصده بالقرب من كوكب الزهرة الأكثر إشراقًا والذي يتفوق عليه بمقدار 70 مرة.الليلة، يصل الاثنان إلى الاقتران – أقرب نقطة لهما – في الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، ولن يظهران بهذا القرب مرة أخرى حتى عام 2024. بينما تصطف بقية الكواكب باتجاه الشرق، ويظهر كوكب المشتري أكثر إشراقًا من جميع النجوم وعاليًا في السماء، لكنه يختفي قبل منتصف الليل بقليل، ويظل المريخ مرئيًا طوال الليل بعد صعوده في الشرق قبل غروب الشمس مباشرة.