حاله الطقس اليوم الجمعة.. رسالة تحذيرية من «الأرصاد» : صقيع ليلًا ودرجة الحرارة تسجل 8 مئوية



الارصاد الجوية الارصاد الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، حيث تسود أجواء باردة خلال ساعات الليل وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة اليوم 8 درجات مئوية على محافظات شمال الصعيد ( المنيا- بنى سويف- الفيوم- سوهاج- أسيوط) .



وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدينة سانت كاترين 4 درجات ليلا .



وتسجل درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية نهارا و11 درجة ليلا.

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وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدينة الإسكندرية 20 درجة مئوية نهارًا و13 درجة ليلا.وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدينة أسوان 23 درجة نهارا و10 درجات ليلا.وتسجل درجة الحرارة اليوم على مدينة شرم الشيخ 23 درجة نهارا و14 درجة ليلا.تحذير من انخفاض الرؤيةكشفت خرائط الطقس عن استمرار انتشار الشبورة المائية التي تخفض من الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومدن القناة والطرق المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد.وناشدت الأرصاد الجوية توخى الحذر عند القيادة وتهدئة السرعة عند المرور على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، نظرا لانخفاض الرؤية الصباحية، كذلك الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة 30 ديسمبر :- توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.- سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من محافظات جنوب الوجه البحرى.وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يومًا و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.وتستعرض المصرى اليوم بيان درجات الحرارة اليوم الجمعة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية:درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة في العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 19درجات الحرارة في 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة في بنها الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19درجات الحرارة في كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة في المنصورة الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة في دمياط الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 20درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 20درجات الحرارة في شبين الكوم والصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 19درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة في العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى