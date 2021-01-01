بعد تراجع النتائج .. نجم الأهلي السابق يفتح النار علي كولر



كولر كولر

قال محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق، إن ضعف شخصية المدرب مارسيل كولر وتراجع أداء بعض اللاعبين، وراء اهتزاز نتائج الأهلي في الفترة الحالية.



كووورة حاور أبو الدهب حول تراجع المارد الأحمر، والصفقات التي يحتاجها الفريق بجانب العديد من الأمور.. وإلى نص الحوار:



كيف ترى مستوى الأهلي مؤخرًا؟

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الأهلي عاد تمامًا مثل فترة موسيماني الأخيرة على مستوى الأداء المتواضع وتذبذب النتائج، يبدو أن ما حدث مطلع الموسم الحالي مجرد استفاقة مؤقتة، والتراجع يعود للمدرب واللاعبين.كيف تقيم كولر حتى الآن؟كولر ليس على دراية باللاعب المصري، تغيير التشكيل باستمرار يضر بمصلحة الفريق ومن أسباب التراجع، كما أنه مدرب ضعيف الشخصية، وهو ما ظهر في تصريحاته عن ركلة الجزاء التي سددها أفشة، ثم دفع باللاعب في المباراة التالية.ما رأيك في لاعبي الأهلي؟لاعبو الأهلي أفلسوا كرويًا، هناك مجموعة من اللاعبين يجب الاستغناء عنهم مثل حسين الشحات ومحمد شريف وحسام حسن، يجب التضحية بالنجوم من أجل فرض الانضباط واستعادة هيبة الفريق.هل تتفق مع تصريحات كولر حول عدم اقتناعه بلاعبي الهجوم؟كولر محق في حديثه، لكن لا اتفق مع تصريحاته عبر الإعلام، يجب تدخل إدارة الأهلي بعد تصريح المدرب، هناك بعض اللاعبين يحتاجون لفرصة كاملة مثل شادي حسين وكريم فؤاد الذي أعاده لدكة البدلاء بعد اكتشافه.ما الصفقات التي يحتاجها الأهلي؟الفريق بحاجة لعدد كبير من الصفقات، وبشكل عاجل لا بد من ضم مهاجم وجناحين وصانع ألعاب وظهير أيمن وحارس مرمى على الأقل، يجب توفير البدائل القوية في كل مركز.هل أخطأ الأهلي في الاستغناء عن بعض اللاعبين؟نعم.. وأبرز هؤلاء اللاعبين أحمد ياسر ريان، بجانب عدم الاستفادة من عناصر مثل مصطفى سعد، كما أن الفريق بحاجة لوجود قائد يفرض الانضباط بين اللاعبين، حيث أن الأهلي بلا قائد حقيقي حاليًا.هل تتفق مع الانتقادات الموجهة لإدارة الأهلي؟بكل تأكيد إدارة الأهلي مسئولة عما وصل إليه حال الفريق بسبب عدم إبرام صفقات قوية وسوبر تنقذ الفريق، حزين على مستوى الأهلي.هل تعتقد أن لجنة التخطيط تتحمل المسئولية؟لجنة التخطيط في الأهلي بلا دور، محمود الخطيب رئيس النادي هو المتحكم في كل شيء، لا بد من عودة لجنة الكرة التي بدورها تختار الصفقات مع المدير الفني حتى يعود الفريق للطريق الصحيح.ما رأيك في محمد الضاوي الصفقة المحتملة للأهلي؟لاعب جيد لكن لا نعرف مدى قدرته على تحمل الضغوط في الأهلي، هذا هو الرهان، اللعب في الأهلي ليس سهلًا، الفريق بحاجة لعناصر سوبر قوية تناسب الأهلي وحجم جماهيره، فالجمهور لن يصبر على أحد إذا تدهورت النتائج.من ترشحه لحصد لقب الدوري المصري؟في ظل الوضع الراهن الحظوظ متساوية للجميع، وقد يظهر بطل جديد للدوري مثل بيراميدز أو فيوتشر، لأن الزمالك لا يقدم أفضل مستوياته، المنافسة شرسة وقوية في الدوري هذا الموسم.هل يستطيع الأهلي والزمالك حصد لقب دوري أبطال أفريقيا؟هناك تراجع كبير في مستوى القطبين، المهمة ليست سهلة في ظل وجود منافسة قوية من أندية الترجي والوداد وصن داونز.كيف ترى تولي ميدو تدريب الإسماعيلي؟أتمنى له التوفيق لكن المهمة ليست سهلة، مشكلة الإسماعيلي في الإدارة، كما أن ميدو عائد من فترة طويلة ابتعد فيها عن التدريب، لكنه قادر على النجاح.كيف رأيت مستوى برونو سافيو حتى الآن؟برونو سافيو صفقة فاشلة، لم يقنعني حتى الآن، ليس هذا المستوى الذي ننتظره من صفقة برازيلية، لم يتعاقد معه الأهلي لكي يشارك في مباريات الخماسي، يجب أن يصنع الفارق ويساهم في انتصارات الفريق ولكن هذا لم يحدث، كما أن كريم فؤاد وطاهر محمد أفضل منه.