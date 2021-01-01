لديكور منزلي .. حلول اقتصادية ممزوج بالبساطة والأناقة 2023

قد يحاول الكثير تنسيق ديكورات هائلة بمنزله ولكن بعد ارتفاع الأسعار قد يتراجع البعض عن هذه الفكرة .
وفي هذا الصدد أكد المهندس عبد الله الحسينى استشارى وخبير الديكور الداخلى والخارجى، أن هناك أفكار كثيرة مرتبطة بالديكور والتصميم الداخلى توفر فى أسعار الخامات فى ظل ارتفاع أسعار بعض الخامات، كما أن اتجاهات الألوان لعام 2023 هي مزيج لطيف من ظلال الألوان المختلفة حيث من الممكن إختيار ألوان ومزجها بطريقة معينة دون إستخدام خامات ديكورية أخرى مرتفع سعرها حيث يؤثر اللون على الحالة المزاجية للمنزل أو المكان، سواء كان ناتجًا عن الجدران أو الأثاث أو الديكور.
وقال الحسينى، ن ديكورات عام 2023 ستتميز بالبساطة والراحة والاستدامة حيث سيتم دمج الديكورات القديمة بالحديثة، فضلًا عن إستخدام الخطوط المستديرة والمواد الطبيعية بهدف تحقيق مساحة داخلية تؤمن الاسترخاء لشاغليها، من دون الإغفال عن تحقيق الأناقة والفخامة.
وتابع المهندس عبد الله الحسينى، أن الخشب سيكون بطل الديكورات مع الرخام حيث أنه لا غنى عن الخشب في ديكورات 2023، نظرًا لما تحمله هذه المادة الصلبة من مزايا منها قوة التحمل وسهولة التشكيل وطبع الفراغ بالدفء والفخامة كما أن الخشب مادة حاضرة في تصاميم الجدران والأرضيات والأسقف والعوازل وقطع الأثاث وخزائن المطبخ.
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