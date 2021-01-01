لديكور منزلي .. حلول اقتصادية ممزوج بالبساطة والأناقة 2023



ديكور منزلي ديكور منزلي

قد يحاول الكثير تنسيق ديكورات هائلة بمنزله ولكن بعد ارتفاع الأسعار قد يتراجع البعض عن هذه الفكرة .



وفي هذا الصدد أكد المهندس عبد الله الحسينى استشارى وخبير الديكور الداخلى والخارجى، أن هناك أفكار كثيرة مرتبطة بالديكور والتصميم الداخلى توفر فى أسعار الخامات فى ظل ارتفاع أسعار بعض الخامات، كما أن اتجاهات الألوان لعام 2023 هي مزيج لطيف من ظلال الألوان المختلفة حيث من الممكن إختيار ألوان ومزجها بطريقة معينة دون إستخدام خامات ديكورية أخرى مرتفع سعرها حيث يؤثر اللون على الحالة المزاجية للمنزل أو المكان، سواء كان ناتجًا عن الجدران أو الأثاث أو الديكور.

وقال الحسينى، ن ديكورات عام 2023 ستتميز بالبساطة والراحة والاستدامة حيث سيتم دمج الديكورات القديمة بالحديثة، فضلًا عن إستخدام الخطوط المستديرة والمواد الطبيعية بهدف تحقيق مساحة داخلية تؤمن الاسترخاء لشاغليها، من دون الإغفال عن تحقيق الأناقة والفخامة.



وتابع المهندس عبد الله الحسينى، أن الخشب سيكون بطل الديكورات مع الرخام حيث أنه لا غنى عن الخشب في ديكورات 2023، نظرًا لما تحمله هذه المادة الصلبة من مزايا منها قوة التحمل وسهولة التشكيل وطبع الفراغ بالدفء والفخامة كما أن الخشب مادة حاضرة في تصاميم الجدران والأرضيات والأسقف والعوازل وقطع الأثاث وخزائن المطبخ.

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وأكد إستشارى الديكور الداخلى والخارجى، أن وجود المرايا داخل غرف المنازل من اللمسات التي يمكننا القول أن لها دوراً مركزياً في الديكور، فهى تستطيع أن تخلق مساحات أضافية في الغرف ذات المساحات الصغيرة بجانب كونها لديها أشكال كثيرة متنوعة وألوان يمكنها أن تعطي لمسة جمالية بسيطة في المنزل.وطالب الحسينى، أنه عند وضع التليفزيون في الغرف يجب الحرص على أن يكون معلق على الجدار بطريقة مناسبة ومميزة وفي وضعية مريحة للعين، وأن يكون الجدار خلف التليفزيون مصمم بشكل مميز كأضافة لون مختلف للجدار او بعض الرسومات بشكل يضيف على تلك المنطقة تصميماً مختلف.وأوضح أن أعمال الديكور الداخلي لها طبقات عديدة وهي تنطوي على مستوى عالٍ من الإبداع الذي يتضمن عينًا للألوان ، والأثاث ، والإضاءة ، والمساحة ، والملمس ، ووظائف البناء ، وفهم التفاصيل المعمارية.وأشار المهندس عبد الله الحسينى، تعتبر تركيبات الإضاءة في المنازل والمكاتب مهمة للغاية ، لأن الإضاءة المناسبة في الغرفة يمكن أن تجعل المساحة الصغيرة تبدو كبيرة جدًا والإضاءة ليست منطقة شائعة في تصميم الديكور الداخلي.