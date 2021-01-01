مع انتشار الفيروسات التنفسية .. تعرف على مخاطر الإلتهاب الرئوي ومضاعفاته



الإلتهاب الرئوي الإلتهاب الرئوي



مع انتشار الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، قد نهمل الإصابة بالالتهاب الرئوي والذي يعد من أخطر الأمراض التنفسية التي قد تصيب الانسان.



وكشف الدكتور ايمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن أعراض الالتهاب الرئوي والتي تتمثل في الشعور بألم في منطقة الصدر عند التنفس أو السعال، واحيانا يكون السعال مصحوب ببلغم، ومن الأعراض ايضا الحمى وارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس.



وأشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مخاطر الالتهاب الرئوي تشمل العديد من الفئات على رأسها الأطفال دون العامين وكبار السن الأكثر من 60 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.

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واكد أن الالتهاب الرئوي من الممكن أن يكون ناتج عن الاصابة ببعض الفيروسات مثل كوفيد 19، فقد يسبب فيروس كورونا التهاباً رئوياً حاداً في كثير من الحالات وخاصة الذين لهم تاريخ مرضي من قبل خاص بالامراض التنفسية مثل الربو وغيره.واوضح الدكتور ايمن سالم أن التدخين يدمر الصحة ويعتبر أحد مسببات الالتهاب الرئوي، واحيانا التدخين السلبي يؤدي ايضا الي الالتهاب الرئوي.وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أيمن سالم ان الاتهاب الرئوي يسبب العديد من المضاعفات فقد يسبب انتشار البكتريا في مجرى الدم، وقد يؤدي الي صعوبة في التنفس مما يضطر المريض لدخوله للمستشفى ووضعه على جهاز تنفس صناعي، وقد يسبب ايضا تراكم السوائل حول الرئتين، وحدوث خراج في الرئة.