مع انتشار الفيروسات التنفسية .. تعرف على مخاطر الإلتهاب الرئوي ومضاعفاته

مع انتشار الفيروسات التنفسية في فصل الشتاء، قد نهمل الإصابة بالالتهاب الرئوي والذي يعد من أخطر الأمراض التنفسية التي قد تصيب الانسان.
وكشف الدكتور ايمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن أعراض الالتهاب الرئوي والتي تتمثل في الشعور بألم في منطقة الصدر عند التنفس أو السعال، واحيانا يكون السعال مصحوب ببلغم، ومن الأعراض ايضا الحمى وارتفاع درجات الحرارة وضيق التنفس.
وأشار أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن مخاطر الالتهاب الرئوي تشمل العديد من الفئات على رأسها الأطفال دون العامين وكبار السن الأكثر من 60 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي.
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