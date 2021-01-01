شهية ولذيذة .. طريقة عمل فطيرة البطاطس



فطيرة البطاطس فطيرة البطاطس

فطيرة البطاطس من الأطباق الشهية واللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لا يقاوم ويمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في البيت.



قدم الشيف محمد حامد، طريقة عمل فطيرة البطاطس فيما يلي…



مقادير فطيرة البطاطس

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(العجينة)4كوب دقيقملعقة كبيرة خميرة فوريةرشة ملحملعقة صغيرة سكر2ملعقة كبيرة زيت زيتونحليب للعجن(الحشو)3بطاطس مسلوقة2ملعقة كبيرة زبدةربع كوب كريمة طهيجبنة شيدر مبشورةطريقة تحضير فطيرة البطاطسفي العجان نضع الدقيق والخميرة والملح والسكر ونخلط جيداً.نضيف الحليب تدريجياً ونعجن ثم نضيف زيت الزيتون ونستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نقسمها إلى قطع متساوية ونفرد كل قطعة ونضع عليها حشوة البطاطس.تحضير حشوة البطاطسفي طاسة على النار نضع الزبدة ثم نضع البطاطس المسلوقة وكريمة الطهي والملح والفلفل الأسود ونهرس جيداً.نضع الجبنة ونغلق العجينة جيداً على شكل الكيس ثم نضعها على طاسة ساخنة مدهونة بالزبدة ونقلبها على الجانبين حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا(لعمل الحشوة).