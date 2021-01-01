ننشر التحقيقات في قضية البلوجر هدير عاطف وطليقها

استغلت المتهمة البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال وشقيقه تامر وزوجته هاجر ضحاياهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن روجت لعمليات النصب التي كان يقوم بها طليقها، لكن الضحايا بعد أن تعرضوا للنصب حرروا محاضر عديدة ضدهم لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليهم وتلاحقهم بالعديد من الاتهامات إما بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 100 ضحية، في مبالغ مالية اقتربت من الـ 25 مليون جنيه، أو تهم التزوير والادعاء بامتلاك شركات وأعمال وهمية وتجارة بالبورصة، وتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال زيادة المتابعين في الترويج لأعمال النصب والاستيلاء على أموال الغير.
اعترافات البلوجر هدير عاطف
التحقيقات كشفت تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة اتهام البلوجر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقته وزوج شقيقته بالنصب على المواطنين، حيث استغل المتهمون عدد متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي واستولوا منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل أرباح شهرية.
القاهرة 24 حصل على أقوال البلوجر هدير عاطف، في القضية التي حملت 11080 لسنة 2022 أموال عامة التجمع الخامس، حيث استغلت المتهمة هدير عاطف عدد المتابعين لها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأعلنت على طريق العلانية، أن طليقها يقوم بمشروع استثماري لمن يريد أن يستثمر أمواله بهدف جمع الأموال، الأمر الذي أعجب به عد من الضحايا المتابعين للبلوجر وتواصلوا معها، ثم فوجئوا بتعرضهم لواقعة النصب.
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