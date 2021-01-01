تفاصيل .. حسام حسن يكسير شاشة الـ VAR لمباراة المصري وأسوان



شاشة تقنية الـ VAR بعد تحطيمها شاشة تقنية الـ VAR بعد تحطيمها

كشفت مصادر لـ القاهرة 24 تفاصيل الأزمة التي حدثت عقب انتهاء مباراة المصري وأسوان، والتي أُقيمت اليوم على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.



أزمة أشعلتها ركلة جزاء

وبحسب ما كشفته المصادر، دخل حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي في نوبة غضب شديدة في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق أسوان سجل منها الأخير هدف الفوز باللقاء.



وأضافت المصادر، أن حسام حسن توجه وهو غاضب باتجاه شاشة تقنية الـ VAR الموجودة في الملعب، وحطمها وذلك اعتراضًا منه على عدم تدخل حكام تقنية الـ VAR لطلب مراجعة الحكم لعبة ركلة الجزاء.

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وأشارت المصادر، إلى أن الفني الخاص بعربة تقنية الـ VAR توجه إلى قسم الشرطة عقب المباراة، وحرر محضرًا بواقعة تحطيم حسام حسن شاشة الـ VAR، وأبلغ مسئولي لجنة الحكام بكافة تفاصيل الواقعة والتي تم إثباتها في المحضر الذي حمل رقم 3233 إداري السويس.فوز بثنائيةوفاز فريق أسوان على نظيره فريق المصري، في إطار منافسات الجولة العاشر بمسابقة الدوري الممتاز، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ستاد السويس الجديد.افتتح فريق المصري البورسعيدي نتيجة المباراة بإحرازه هدفًا في الدقيقة 6 من عمر شوط اللقاء الأول عن طريق ركلة جزاء أحرزها لاعبهم إلياس الجلاصي.وأهدر فريق أسوان ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 35 من المباراة، بعد أن سددها اللاعب أحمد بلحجي.وفي الدقيقة 39، أحرز إسلام صلاح هدف تعديل النتيجة لفريق أسوان، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.وأحرز فريق أسوان هدف الفوز في الدقيقة 6 بالوقت البديل عن الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي من اللقاء، عن طريق ركلة جزاء أحرزها اللاعب الجابوني ماليك إيفونا.