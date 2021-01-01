نصب على المواطني .. حبس هاكر تخفى في صورة عامل مخبز بالبساتين



هاكر هاكر



قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس شخص (هاكر) بالقاهرة، لقيامه بارتكاب العديد من وقائع القرصنة الإلكترونية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



حبس هاكر تخفى في صورة عامل مخبز

وكشفت التحقيقات، بأن المتهم قام بارتكاب العديد من وقائع القرصنة الإلكترونية والنصب، عن طريق استئجار صفحات مخترقة لبعض البنوك بالخارج وربطها بحسابه بتطبيق تيليجرام وإرسال رسائل وهمية بطريقة عشوائية لبعض عملاء تلك البنوك تتضمن مطالبتهم بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال رابط ولدى قيام العميل بفتح الرابط يقوم بتحويله مباشرة للصفحة المخترقة والتي يتمكن من خلالها التحصل على بياناته وأرقام حساباته البنكية والأرقام السرية وإجراء عمليات شراء إلكترونية لأجهزة حاسب آلي عبر أحد المواقع وسداد ثمنها من خلال تلك الحسابات المستولى عليها وشحنها للبلاد عبر شركات الشحن وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم بإرشاده، ضبط حقيبة ظهر تحوي مبلغًا ماليًّا 345 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية و5 غويشة وسلسلة وخاتمًا وهاتفًا محمولًا، جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قد يعجبك أيضا...

وفي سياق آخر، قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص (الدجال)، له معلومات جنائية، بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادي، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.حبس دجال الإسكندريةوكشفت التحقيقات، أن الدجال استدرج ضحاياه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وغيرها من الإعلانات المدفوعة عن طريق القنوات غير المرخصة كان آخرهم دجال الإسكندرية الذي مارس النصب على المواطنين وادعى موهبته في السحر.وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض عليه لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وبحوزته هاتف محمول ومحمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم الأدوات المُستخدمة في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته، أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.