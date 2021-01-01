علاج طبيعى القاهرة : هذه هي شروط الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

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علاج طبيعى القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى 2022-2023.

كما أعلنت كلية العلاج الطبيعى أن التقديم يبدأ يوم الاحد 1 من يناير القادم وحتى 15 من نفس الشهر بمقر الكلية ، على أن يكون المتقدم من خريجى كليات العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها


جامعة القاهرة
نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام "مهرجان المسرح للعروض القصيرة" وتوزيع الجوائز على الفائزين، بمشاركة 20 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، وبحضور الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مجدي عمر منسق عام الأنشطة الطلابية.

وصرح الدكتور محمد الخشت ، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة إبداعية فنية وتدريبية وتنافسية عادلة للطلاب، قائلا: نولي المسرح أهمية واسعة بوصفه جامعا للفنون ويعيد بناء المخيلة والوجدان، فهو يجمع بين الفنون المكانية البصرية والفنون الزمنية السمعية ويشمل جميع الفنون التطبيقية وغيرها، والمسرح أبو الفنون التي بدأت مع المسرح الفرعوني في ساحات المعابد.

المصدر: elbalad

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