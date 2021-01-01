تحذيرات المدارس الثانوية ..للطلاب قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي



امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

نشرت المدارس الثانوية ، تحذيرات عاجلة للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي .



حيث قالت المدارس الثانوية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، أنه بالنسبة لـ منصة الامتحان ( swift assess ) الموجوده على التابلت ، فهى منصة تختلف عن باقى منصات الامتحان التي كانت موجودة في الاعوام السابقة



وقالت المدارس الثانوية هناك عدة تنبيهات لابد للطلاب مراعاتها اثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي عند التعامل مع منصة الامتحان ( swift assess ) تمثلت في :

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ممنوع تقسيم شاشة التابلت وإلا منصة الامتحان ( swift assess ) سوف تغلق الامتحان وتقوم بإخراج الطالب اوتوماتيكيا ولن يتمكن الطالب من الدخول مرة اخرىممنوع فتح الكتب الدراسية الالكترونية على التابلت أو فتح نوافذ خارج الامتحانممنوع اجراء اي محاولة لـ تهكير التابلت والا سيتم غلق منصة الامتحان ( swift assess ) اوتوماتيكياممنوع الخروج من منصة الامتحان ( swift assess ) لاى سبب اثناء سير الامتحان داخل اللجنة ، وإلا ستغلق تماما ولن تفتح مرة اخرىممنوع استخدام برنامج “جيو جيبرا” الموجود ع التابلت منعا لغلق منصة الامتحان ( swift assess )ممنوع تفعيل خاصية “دارك مود” أو “الشاشة الغامقة” على التابلت اثناء سير الامتحانممنوع إلغاء شريط المهام الموجود أسفل شاشة التابلت ، وعلى كل طالب قام بتغيير اعدادات هذا الشريط ارجاع ضبط الشريط ليظهر أسفل شاشة التابلتلابد لكل طالب أن يلتزم بإحضار “قلم التابلت” اثناء الامتحان لاستخدامه في حل بعض الاسئلةلابد أن يكون التابلت مشحونا 100% ، وأن يكون متصل بشبكه schoolلابد من تحميل جميع التحديثات على التابلت اولاً بأول سواء تحديث التابلت نفسه أو تحديث النوكسلابد من فتح منصة الامتحان ( swift assess ) والتأكد من كتابة V1.6.9 اسفل الشاشة قبل انطلاق امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي ، لان اصدار V1.5.24 قديم ولن يتيح امكانية فتح منصة الامتحان ( swift assess )ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي رسميا في جميع المحافظات خلال الفترة من 14 يناير 2023 حتى 26 يناير 2023 ، وفقا للمواعيد التي حددتها وزارة التربية والتعليم لمديريات التربية والتعليم .وكانت قد تلقت مديريات التربية والتعليم ، مخاطبة رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتأكيد على تفعيل قرار عودة البوكليت في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023 .