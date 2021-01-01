جامعة حلوان : هذه هي المحظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول



جامعة حلوان جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2022 - 2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.







و كشفت ادارة الجامعة محظورات داخل لجان امتحانات الفصل الدراسي قد تسبب الفصل :

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1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" أو ما يثبت تقيد الطالب بالجامعة.3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلال بنظام الامتحان.4- سماعات البلوتوث وكل أنواع السماعات التى تستخدم فى الغش.5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أي أوراق ذات صلة بالامتحان.7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته.8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط.10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة لتيرم دراسى كامل.