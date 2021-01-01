البحوث الإسلامية تجيب .. حكم ارتداء البنطال الفضفاض على الحجاب

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ما حكم إرتداء البنطال الفضفاض على الحجاب؟..سؤال أجاب عليه فضيلة الشيخ أحمد السيد السعيد،الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية،.



وقال السعيد،إن الشرع الحنيف لم يحدد زي معين للمرأة،وإنما وضع ضوابط وشروط فإذا تحققت هذه الضوابط وانطبقت الشروط كان الزي جائز سواء كان جلباب أو بنطال أو خلافه.



ويعبر الفقهاء عن هذا بقولهم: "ألا يصف وألا يشف"بمعنى أن لا يكون ملاصق لجسد المرأة ويظهر مفاتنها،وإذا كان البنطال فضفاض وواسع لا يشف ما ورائه فلا مانع منه وجائز شرعاً.

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ما هي شروط الحجاب الصحيحما هي شروط الحجاب الصحيح ؟ ، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحجاب في اللغة : الستر، يقال حجب الشيء يَحْجُبُه حَجْبًا وحِجابًا ،وحَجَّبَه : سَتَرَه. وقد احْتَجَبَ وتَحَجَّبَ إِذا اكْتَنَّ من وراءِ حِجابٍ.وأوضح «جمعة» في تحديد ما هي شروط الحجاب الصحيح ، أن امرأَة مَحْجُوبةٌ تعني قد سُتِرَتْ بِسِترٍ. وحِجابُ الجَوْفِ: ما يَحْجُبُ بين الفؤادِ وسائره، منوهًا بأن حجاب المرأة المسلمة المقصود هو الثوب الذي يستر عورة المرأة، وله خمسة شروط، أول شروط الحجاب الشرعي للمرأة ، ألا يكون قصيرًا، وثانيًا ألا يظهر شيئا من عورتها، وثالثًا ألا يكون رقيقا، فيشف شيئا من لون جلدها، ورابعًا ألا يكون ضيقا، وخامسًا ألا يصف حجم عورتها تفصيلا.