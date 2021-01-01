خطوات باديكير في المنزل ونتيجة سحرية مثل صالون التجميل

طالما لديك عدد قليل من الأدوات ، فمن السهل نسبيًا صنع باديكير في المنزل.
سترغب في الحصول على مقص أظافر ومبرد وطلاء أظافر وبعض الملمع، تعتبر المستلزمات الأخرى ، مثل حمام القدم ، وزيت الجلد ، ومبرد القدم اختياريًا ، ولكن من الجيد الحصول عليها لنتيجة باديكير مثل صالون التجميل .
بدون ذلك ، لا يزال بإمكانك الحصول على باديكير احترافي يدوم طويلاً ، ولكن هذه العناصر الإضافية تجعل علاج التجميل أكثر علاجيًا وترتقي بالنتائج الإجمالية إلى مستوى أعلى.
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