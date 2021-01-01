خطوات باديكير في المنزل ونتيجة سحرية مثل صالون التجميل



باديكير في المنزل باديكير في المنزل

طالما لديك عدد قليل من الأدوات ، فمن السهل نسبيًا صنع باديكير في المنزل.



سترغب في الحصول على مقص أظافر ومبرد وطلاء أظافر وبعض الملمع، تعتبر المستلزمات الأخرى ، مثل حمام القدم ، وزيت الجلد ، ومبرد القدم اختياريًا ، ولكن من الجيد الحصول عليها لنتيجة باديكير مثل صالون التجميل .



بدون ذلك ، لا يزال بإمكانك الحصول على باديكير احترافي يدوم طويلاً ، ولكن هذه العناصر الإضافية تجعل علاج التجميل أكثر علاجيًا وترتقي بالنتائج الإجمالية إلى مستوى أعلى.

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خطوات باديكير في المنزلقومي بإزالة أي طلاء طويل الأمد باستخدام القطن ومزيل طلاء الأظافر .أملى حوضك بالماء الدافئ وضعي بعض الملح، اتركي قدميك لمدة خمس إلى 10 دقائق لتنعيم البشرة ، ثم جففي قدمًا واحدة في كل مرة.البدء بقص الأظافر لتبدأ في ترتيبهم، ثم امسك المبرد لتنعيمه وتشكيله.إذا شعرتي أن كعبيك أو أصابع قدميك خشنة بعض الشيء ، فاستخدم مبرد القدم أو حجر لتنعيم الجلد.رطبي يديك وقدميك بشكل جيد ثم ضعي طلاء الأظافر المفضل لديك لتحصلي على نتيجة مثل صالون التجميل.