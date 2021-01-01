بربع تكلفة الجاهز.. أعملي طحينة بالمنزل



أعملي طحينة بالمنزل أعملي طحينة بالمنزل



أصبحت الطحينة من أغلي المنتجات التي تباع بالاسواق ولذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الطحينة بالمنزل بربع تكلفة الجاهز حيث لايستخدم غير ربع كيلو سمسم بحوالي 15 جنية لعمل نص كيلو طحينة أو أكثر





المقادير :

ربع كيلو سمسم + كوب كبير دقيق + كوب زيت

الطريقة :

حمصى السمسم ثم اطحنية فى المطحنة

اخلطى معه الدقيق مع ازيت بالخلاط جيدا

ملاحظات :

لابحمص السمسم بشكل قوي وذلك حتي تكون لون الطحينه فاتح

تاكدى من جفاف الادوات جيدا

- تحكمى فى سمكها بزيادة الزيت لو تقليله وبالهنا والشفا

