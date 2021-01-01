الريجينيرا يثبت فاعليته في علاج خشونة الركبة



الريجينيرا الريجينيرا

يعد الريجينيرا أحد أحدث الوسائل الحديثة والتقنيات لعلاج أصعب الأمراض وأجريت عليه العديد من الأبحاث التي أثبتت فعاليته، وعلاج الريجينيرا أحدث التقنيات التي تدخل في علاج التهابات المفاصل وخشونة الركبة كما يدخل في علاج مشكلات الشعر.



صرح الدكتور أشرف إسماعيل نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والطب الطبيعي، والتأهيل بكلية الطب جامعة الأزهر، أن تقنية الريجينيرا لعلاج خشونة الركبة والمفاصل تعمل على تعويض الخلايا التالفة بخلايا جديدة مماثلة للخلايا الأصلية ما يؤدي إلى علاج الأمراض شديدة الصعوبة بصورة شديدة الدقة وبدون ألم.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل، أن جهاز الريجينيرا عظام أو ريجينيرا علاج خشونة الركبة، أو ريجينيرا علاج المفاصل ذو مميزات عدة وأبرز تلك المميزات أن نتائج علاج.

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الريجينيرا تظهر بعد جلسة واحدة ولا يخلط بأي مواد كيميائية، وتعمل تقنية الريجينيرا على تحفيز ذاتي للخلايا الجذعية الموجودة في الجسم ولا يسبب أي ندوب أو آثار ولا يحتاج المريض بعد حقنة بالريجينيرا في ركبته إلى أي ضمادات أو تدخل جراحي ويعتبر جهاز الريجينيرا وحقن الريجينيرا علاج نهائي وفعال لخشونة الركبة وعلاج المفاصل وإصابات الملاعب، والتهاب المفاصل الحاد.وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل، نائب رئيس الجمعية المصرية للروماتيزم والطب الطبيعى، وأستاذ الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة الأزهر، يعمل جهاز الريجينيرا على علاج خشونة الركبة من خلال أخذ عينة من المريض من الجزء المراد علاجه ويتم فحص الخلايا التالفة تحت المجهر ويتم تسجيلها لمعرفة قوتها وتركيزها ويتم تسليط الجهاز بعد معرفة نوع الخلايا التالفة على تلك الخلايا فيعمل على القضاء عليها ويتم إعادة حقن الخلايا بخلايا سليمة خالية من أي أمراض فتصبح بذلك أنت المتبرع وأنت المتلقي في آن واحد، قائلا: يمكننا تشبيه جهاز الريجينيرا بقناص الخلايا المرضية ويتم ذلك في وقت قصير للغاية وفي جلسة واحدة.وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، أن تقنية علاج خشونة الركبة بالريجينيرا يعد من أفضل العلاجات التي تعمل على تجديد الخلايا دون جراحة وقد أجريت عليه العديد والعديد من الدراسات التي قد أكدت فعاليته وجعلت منه ثورة في عالم العلاج بالخلايا الجذعية.وأشار الدكتور أشرف إسماعيل، أن جهاز الريجينيرا لعلاج خشونة الركبة قد ألهم الكثير وأصبح أمل الآخرين نحو علاج خال من الألم والجراحة معا بعيد كل البعد عن التسكين المؤقت أو الألم المستمر فهو ثورة ضد الألم ويدعم الأمل بكل قوته.