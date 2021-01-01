مجلس الوزراء .. يوضح حقيقة فرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج شهادة صحية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لفرض غرامات على المقبلين على الزواج لمن لم يستخرج الشهادة الصحية.
وأهابت بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
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