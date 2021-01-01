أخر كلام .. الأهلي يتمم اتفاقه مع النجم الساحلي على ضم الضاوي



الضاوي الضاوي

أتم الأهلي اتفاقه مع النجم الساحلي على ضم مهاجم فريق محمد الضاوي "كريستو".



وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اتفق مع النجم على أن الصفقة ستكلفه ما يقترب من مليون و100 ألف دولار.



لكن الأهلي لن يدفع سوى 200 ألف دولار من أجل ضم اللاعب التونسي في ظل تبقي 910 ألف دولار لصالحه لدى النجم الساحلي فيما يخص غرامة لاعبه السابق والحالي للنادي التونسي سوليماني كوليبالي.

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ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة للخضوع للفحص الطبي وإعلان انضمامه رسميا للمارد الأحمر.وكان مصدر من الأهلي كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن سير المفاوضات مع النجم الساحلي بشكل جيد وإنه يتبقى فقط رتوش بسيطة لحسم الصفقة.صاحب الـ19 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري التونسي برصيد 5 أهداف، كما صنع هدفين من 6 جولات.وكان محمد المكشر رئيس النجم الساحلي تحدث في وقت سابق عن مفاوضات الأهلي لإذاعة "جوهرة" التونسية قائلا: " وقال المكشر عبر إذاعة جوهرة التونسية: "الأهلي المصري قدم عرضا لضم كريستو والنادي الأحمر يريد التعاقد مع هذا اللاعب".وأضاف "نعرف جميعا أزمة كوليبالي والغرامة المالية الخاصة بالأهلي".وواصل "مصلحة الفريق بالتأكيد استمرار كريستو ولكن إذا تم منع النادي من التعاقدات أو هبط للدرجة الثانية بسبب الأزمة المالية فماذا سنفعل".وشرح "هدفنا أن يبتعد النجم الساحلي عن كل هذه الأزمات، وإذا رحل كريستو مقابل حل العديد من أزمات النادي فهذا أمر رائع".وأشار "كريستو لاعب صغير وموهوب وأي ناد سيتعاقد معه سيتفيد منه بشكل كبير وأيضا على المستوى المادي ولذلك يجب أن يرحل بقيمة مالية تليق بقيمة نادي النجم الساحلي وقيمة اللاعب".وأفصح "كريستو يمتلك إمكانيات كبيرة للغاية في سن صغير، وكان لديه بعض النواقص ولكن عملنا على معالجتها في الموسم الحالي".وأشاد باللاعب قائلا: "كريستو الموسم الماضي بالكامل سجل 3 أهداف والآن في 6 مباريات سجل 5 أهداف".