فيديو .. تصادم جماعي في الصين يحطم عشرات السيارات

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تصادم جماعي في الصين

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم جماعي شمل أكثر من 200 سيارة في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين.

ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد بدأ التصادم على جسر كان يكتنفه ضباب كثيف في الصباح، مما تسبب في تحطم العديد من المركبات.

وأظهر صور من مشهد علوي الجسر الطويل متعدد المسارات الممتد عبر الحقول والنهر الأصفر، تتناثر عليه المركبات المكتظة ببعضها البعض، فيما يمكن رؤية السيارات وشاحنات البضائع والشاحنات والمركبات الأخرى.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من الأرض، شاحنة تنزلق إلى الأمام بسرعة، وتصطدم بعدة سيارات صغيرة.

وحوصر العديد من السائقين والركاب في سياراتهم، وفقا للصحيفة الصينية، بينما تم نشر عمال الاستجابة للطوارئ ورجال الإنقاذ في مكان الحادث، بمن فيهم أفراد من إدارة المرور والصحة.

https://rutube.ru/video/d19e980f086362aff1fc9fe9dc64ac70/

المصدر: صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية

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