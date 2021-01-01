فيديو .. تصادم جماعي في الصين يحطم عشرات السيارات

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم جماعي شمل أكثر من 200 سيارة في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين.
ووفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، فقد بدأ التصادم على جسر كان يكتنفه ضباب كثيف في الصباح، مما تسبب في تحطم العديد من المركبات.
وأظهر صور من مشهد علوي الجسر الطويل متعدد المسارات الممتد عبر الحقول والنهر الأصفر، تتناثر عليه المركبات المكتظة ببعضها البعض، فيما يمكن رؤية السيارات وشاحنات البضائع والشاحنات والمركبات الأخرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!