فيديو .. السعودية تحذر من مخاطر "الشبو" بعد أنتشار جرائم بشعة الجرائم البشعة

حذرت اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات من مخاطر الميثامفيتامين المخدر المعروف بـ"الشبو"، وأشارت إلى أنه يسبب الهلوسة والسلوك العدواني ويؤدي إلى وقوع جرائم بشعة.
ونشرت اللجنة مقطع فيديو لمشاهد تمثيلية تروي قصة واقعية لشاب كان يتعاطى الشبو، وقام بسكب البنزين في البيت وأحرق والده ووالدته وأخوه وأخته، في أحد أيام رمضان.
وقالت اللجنة في نهاية الفيديو "هذه الحادثة لن تكون الأخيرة وبوعينا تكون الحادثة الأخيرة بمعنى أن هناك ضرورة للوعي بمخاطر هذه المادة وما تسببه للبشر".
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