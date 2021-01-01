فيديو .. السعودية تحذر من مخاطر "الشبو" بعد أنتشار جرائم بشعة الجرائم البشعة

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صورة الخبر: الشبو
الشبو

حذرت اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات من مخاطر الميثامفيتامين المخدر المعروف بـ"الشبو"، وأشارت إلى أنه يسبب الهلوسة والسلوك العدواني ويؤدي إلى وقوع جرائم بشعة.

ونشرت اللجنة مقطع فيديو لمشاهد تمثيلية تروي قصة واقعية لشاب كان يتعاطى الشبو، وقام بسكب البنزين في البيت وأحرق والده ووالدته وأخوه وأخته، في أحد أيام رمضان.

وقالت اللجنة في نهاية الفيديو "هذه الحادثة لن تكون الأخيرة وبوعينا تكون الحادثة الأخيرة بمعنى أن هناك ضرورة للوعي بمخاطر هذه المادة وما تسببه للبشر".

وتعلن السلطات السعودية بشكل متكرر عن اعتقال مواطنين ومقيمين وأشخاص آخرين بحوزتهم هذه المادة المخدرة.

والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قبضت على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، بحوزته 3.5 كيلوغرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

https://twitter.com/i/status/1608153537174700037

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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