معركة على "تويتر" بين نجيب ساويرس وعمرو أديب بسبب .. صورة



الصورة بسبب المعركة الصورة بسبب المعركة



اشتعلت حرب كلامية بين المصريين رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلامي عمرو أديب، على "تويتر" بسبب صورة.



البداية كانت بإعادة الملياردير المصري نجيب ساويرس نشر تغريدة مسيئة لعدد من الإعلاميين في مصر، وهم: عمرو أديب وأحمد موسى وتامر أمين ومحمد الباز ومعتز عبدالفتاح ومصطفى بكري، معلقًا: "فيه واحد ناقص".



وسأل أحد المتابعين "ساويرس": "أنت مش خايف وأنت بتجيب سيرته"، ليجيب: "أنا ما بخافش غير من ربنا، وعلاقتي بيه الحمد لله قوية، على أساس إنه غفور رحيم، علشان ذنوبي".

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وبعد 24 ساعة، ردّ الإعلامي عمرو أديب: "إحنا مكسبناش من التطبيل قد ما أنت كسبت من تطبيلك يا نجيب.. جايز تطبيلنا كان له أصوات إنما تطبيلك كان له أبراج ودولارات، ويا خسارة وعجبي".ورد الإعلامي المصري محمد الباز، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، قائلا: "الأخ نجيب ساويرس الحقيقة راجل يعانى من فراغ كبير ربنا يعينه على نفسه، ولأنه بيعانى من فراغ فتلاقيه من وقت للتانى بيمارس شكل من أشكال التفاهة، والشهادة لله هو تافه محترف، المشكلة إنه أثبت كمان أنه جاهل ميعرفش لا إيه اللى حاصل في البلد ولا إيه المفروض الإعلام يعمله، ولأن نجيب تافه وفارغ وجاهل.. فأنا مش هانزل لمستوى تفاهته وجهله وأرد عليه، لأن الحقيقة عندنا حاجات أهم منه بكتير".معركة علىفيما قال الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، "عيب عليك يا نجيب، نحن ندافع عن وطن وشعب، لن ننسى دورك وقناتك في 2011 التي استخدمتها لضرب القوات المسلحة والشرطة والقضاء، رغم أنك أكثر من كوّن الثروات في عهد الرئيس الراحل مبارك ، هذا هو نجيب مصلحته أولا.. عيب عليك يا نجيب.. وما خفي أعظم".