الإعلان الرسمي عن iQOO Neo 7 Racing

أعلنت شركة iQOO رسمياً اليوم عن الإصدار الخاص iQOO Neo 7 Racing الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120 W.
يتميز iQOO Neo 7 Racing بشاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويدعم الهاتف معايير HDR10+.
أيضاً تأتي الشاشة بشريحة Pro+ والتي تعمل على ضبط معدل الإطارات، من جانب أخر يأتي الهاتف بكاميرة خلفية تضم مستشعر GN5 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.
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