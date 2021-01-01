الإعلان الرسمي عن iQOO Neo 7 Racing

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صورة الخبر: iQOO Neo 7 Racing
iQOO Neo 7 Racing

أعلنت شركة iQOO رسمياً اليوم عن الإصدار الخاص iQOO Neo 7 Racing الذي يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120 W.

يتميز iQOO Neo 7 Racing بشاشة E5 AMOLED بحجم 6.78 إنش، وجودة عرض FHD+، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ومعدل تحديث 120Hz، وسطوع 1500 nit، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويدعم الهاتف معايير HDR10+.

أيضاً تأتي الشاشة بشريحة Pro+ والتي تعمل على ضبط معدل الإطارات، من جانب أخر يأتي الهاتف بكاميرة خلفية تضم مستشعر GN5 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويأتي مستشعر السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، من جانب أخر يأتي iQOO Neo 7 Racing بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، بينما يأتي الهاتف بسعة تخزين 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ويأتي الهاتف بواجهة OriginOS 3، ونظام تشغيل Android 13، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 402 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

المصدر: بوابه المتميز

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