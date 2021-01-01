تستعد شاومي للإعلان عن سلسلة Xiaomi Pad 6 في الربع الثاني من 2023



Xiaomi Pad 6 Xiaomi Pad 6

بدأت شركة شاومي في العمل على تطوير جيل جديد من الأجهزة اللوحية، ولقد أشارت أحدث التقارير إلى خطط شاومي للإعلان عن سلسلة Xiaomi Pad 6 في الربع الثاني من 2023.



كانت شاومي قد أطلقت الإصدارات السابقة من الأجهزة اللوحية Xiaomi Pad 5 خلال عام 2021، ولقد أشارت تقارير سابقة إلى أن شاومي تخطط لإطلاق Pad 6 في السوق الصيني خلال هذا العام.



ولقد جاء تقرير جديد من “Digital Chat Station” على منصة Weibo ليكشف عن موعد جديد للإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi Pad 6.

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ومن المقرر وفقاً لمصدر التسريبات الجديد أن تقدم شاومي Xiaomi Pad 6 في حدث يعقد في الربع الثاني من 2023، كما أكد التقرير على أن Redmi العلامة الفرعية لشاومي تعمل أيضاً على تطوير جيل جديد من الأجهزة اللوحية.من جانب أخر تتضمن السلسلة الجديدة الإصدار الرئيسي Xiaomi Pad 6 الذي رصد برمز “Pipa” إلى جانب Pad 6 Pro الذي رصد في التسريبات برمز “Liuqin”.ويأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة برقاقة معالج Snapdragon 870، بينما يأتي إصدار Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1، على أن تأتي الأجهزة بحجم 11 و12 إنش، كما تأتي الشاشة بإطارات نحيفة، كما تتضمن الأجهزة كاميرة خلفية مزدوجة التي تأتي في الجانب الأيسر من الغطاء الخلفي.أيضاً أشارت تسريبات سابقة إلى أن جهاز Xiaomi Pad 6 Pro يأتي بشاشة AMOLED بدقة عرض 2880 في 1880 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن تتميز الأجهزة بمكبرات صوتية رباعية.ويدعم الجيل القادم من أجهزة شاومي اللوحية الإتصال بلوحة مفاتيح كما تدعم قلم stylus، وتشير بعض التوقعات إلى أن Xiaomi Pad 6 Pro سيقتصر على السوق الصيني، بينما يتوفر الإصدار الرئيسي في الأسواق العالمية.