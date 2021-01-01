يكشف إعلانات تشويقي عن الجيل الجديد من أجهزة Lenovo Xiaoxin 2023



Lenovo Xiaoxin 2023 Lenovo Xiaoxin 2023

أكدت لينوفو مؤخراً على خططها لإطلاق جيل جديد من أجهزة الحاسب في 2023، واليوم تكشف إعلانات تشويقية عن أجهزة Lenovo Xiaoxin 2023 المقرر الإعلان عنها العام المقبل.



أوضحت أحدث التقارير خطط شركة لينوفو لإطلاق 4 إصدارات جديدة من سلسلة Xiaoxin العام المقبل، والتي تشمل سلسلة Digital، وسلسلة Pro إلى جانب سلسلة Air.



ولقد شاركت لينوفو إعلانات تشويقية تكشف من خلالها عن تصميم الأجهزة الجديدة المرتقبة، حيث تتضمن سلسلة Xiaoxin digital إصدار Xiaoxin 14 إلى جانب جهاز Xiaoxin 16، على أن تأتي هذه الإصدارات بأبعاد 16:10، وسعة أكبر للبطارية، مع عدد من المنافذ.

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كما تقدم لينوفو سلسلة أجهزة Xiaoxin Air فئة ultrabook والتي تتميز بتصميم خفيف ونحيف، وشاشة بمواصفات فائقة، وأيضاً آداء هادئ.من جانب أخر تستهدف سلسلة Xiaoxin Pro دعم المستخدم بآداء أفضل، مع معدل تحديث أعلى في الشاشة، وآداء قوي، مع مجموعة متنوعة من المنافذ.أيضاً من المقرر أن يتوفر نموذج IdeaPad Pro المميز بمعالجات AMD والتي تشمل R5 7535HS وR7 7735HS وR5 7640HS وأيضاً R7 7840HS، بينما يأتي النموذج الأخر بالجيل 13 من معالجات إنتل التي تشمل i7-13700H وi5-13500H.وتتوفر سلسلة IdeaPad Pro 5 مع كروت الشاشة Nvidia RTX 3050، وRTX 4050، ويدعم ذاكرة تصل إلى 32 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 1 تيرابايت في سعة SSD.ولقد أشارت لينوفو إلى أن أجهزة IdeaPad Pro 5 14 وIdeaPad Pro 5 16 المميزة بمعالجات Ryzen تتوفر في الأسواق بدءاً من مايو من 2023 بسعر يبدأ من 1099 يورو ، بينما تتوفر النماذج المميزة بمعالجات إنتل في شهر أبريل العام المقبل بسعر يبدأ من 1199 يورو.