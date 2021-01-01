بالفيديو: تقييم ونتيجة بيجو 408 في اختبارات الأمان الأوروبية

خلال الفترة الماضية اختبر برنامج تقييم السيارات الجديدة NCAP في أوروبا عدد من السيارات الجديدة والحالية بالأسواق العالمية، وضمن هذه الاختبارات استطاع موديل 2022 من بيجو 408 الشهيرة أن يحصل على 4 نجوم بهذه الاختبارات الخاصة بالبرنامج، وذلك بعد أن قدمت السيارة أداء جيد وحصلت على نسب أمان مقبولة في هذه الاختبارات.
ونشر البرنامج نتائج اختبار هذه السيارة، والتي كانت كالتالي:
- 76% حماية للركاب البالغين
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