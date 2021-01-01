تحصل فيراري بوروسانجوي على حزمة هيكل عريض جديدة



فيراري بوروسانجوي فيراري بوروسانجوي

ما تزال فيراري بوروسانجوي حديثة في عالم السيارات كأول سيارة من نوعها لدى الشركة العريقة التقاليد، ومع أن الشركة لم توصّل أي نسخة إلى العملاء بعد إلا أن شركات التعديل بدأت بالإعلان عن حزم تعديل للسيارة.



شاهدنا سابقاً حزمة DMC للهيكل العريض، والآن تصميم آخر من Ildar بأسلوب مختلف أكثر أناقة مع العديد من لمسات الكربون فايبر لتبدو السيارة كلاسيكية بأكبر قدر ممكن دون التخلي عن هويتها المتميزة.



في الخلف، تحصل بوروسانجوي على أجنحة مدمجة وزوائد أيروديناميكية فوق المصابيح، وتتميز بمخارج عادم مزدوجة. ومع أن الكثير من ملاك السيارة قد يرغبون بالحصول على حزم التعديل إلا أن قائمة الانتظار الطويلة لدى مصنع فيراري ستفرض المزيد من الانتظار لدى شركات التعديل.