تمنع كاليفورنيا تيسلا من التسويق لسياراتها كـ “ذاتية القيادة”

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صورة الخبر: تيسلا
تيسلا

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية عن قانون جديد سيمنع الشركات من إطلاق تسميات مضللة على سياراتهم، وسيدخل حيز التنفيذ مطلع العام.

يحظر القانون الشركات المصنعة للسيارات من “تسمية أو تسويق مخادع”، وسيجبر القانون تيسلا التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً رئيسياً لها على التفكير باسم جديد وواقعي لنظام Autopilot والذي يعني “القائد الآلي” بالترجمة الحرفية، والذي اكسب سيارات الشركة سمعة القيادة الذاتية رغم أنها ليست ذاتية القيادة. وقد يعني ذلك تغيير اسم نظام تيسلا عالمياً.

من الناحية العملية، سيكون مطلوباً من شركات السيارات في كاليفورنيا إعلام العملاء بما يمكنهم توقعه من الأنظمة والميزات المتوفرة بسياراتهم، وتوضيح ما لا يمكن لتلك الميزات توفيره للعملاء.

المصدر: سعودى شفت

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