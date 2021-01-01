تعلن هيونداي الطريقة الصحيحة لقراءة اسمها “هانداي”



هيونداي هيونداي

كيف نقرأ اسم هيونداي؟ هذا سؤال تجيب عن الشركة الكورية في فيديو إعلاني موجه أساساً لعملاء الشركة في بريطانيا التي تشتهر بلكنة إنجليزية ثقيلة.

في الماضي، طلبت الشركة من العملاء لفظ اسمها كـ “Hy-un-dai” ولكنها تنتقل الآن إلى “Hyun-day”. ووضحت الشركة أن النطق الجديد هو ما كان عليه حال معظم الأسواق العالم، قبل عقد من الزمن قالت الشركة لعملاء الولايات المتحدة “إنها هانداي، مثل -يوم الأحد- صنداي” كما نشاهد في الفيديو الأول.



اليوم، تطلق الشركة فيديو أكثر عصرية يظهر محاولات أشخاص استعمال الأوامر الصوتية للبحث عن شركة هيونداي، وبدلاً من العثور على طلبهم يظهر لهم البحث نتائج لا علاقة لها قبل أن يتعرفوا إلى الطريقة الصحيحة للفظ في نهاية المقطع كما نشاهد في الفيديو التالي.



من الواضح إذاً أن الشركة تتبنى هذا القرار من أجل “جعل النطق يتماشى مع المنظمة العالمية وتراثنا الكوري” كما يقول إعلانها.