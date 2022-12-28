تفتح وول ستريت على ارتفاع بدعم بيانات إعانة البطالة الأمريكية

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صورة الخبر: وول ستريت
وول ستريت

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت التعاملات على ارتفاع اليوم الخميس، حيث خففت بيانات تشير إلى علامات على تباطؤ بسوق العمل المخاوف بشأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في المستقبل.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 145.72 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 33.021.43 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 22.23 نقطة أو 0.59 بالمئة إلى 3805.45 نقطة.

كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 108.17 نقطة أو 1.06 بالمئة إلى 10321.46 نقطة في بداية التعامل.

المصدر: بوابه الاهرام

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