سعر الذهب في مصر اليوم الخميس .. عيار 18 يسجل 1358 جنيهًا



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم الخميس 29 ديسمبر في مصر، منذ بداية نشاطه الصباحي 1585 جنيها للذهب عيار 21 الأكثر إقبالاً في السوق المحلية



أسعار جنيه الذهب اليوم عيار21 في مصر

بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21 في مصر في محلات الصاغة نحو 12680 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات



أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 24 في مصر

تداولت أسعار جنيه الذهب عيار 24 اليوم في سوق المجوهرات عند 14488 جنيهًا.

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وتساوي أسعار جنيه الذهب عياري 24 و21 قيمة الذهب الخام دون أن تشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات.أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)وصلت أسعار عيار الذهب 24 عند 1811 جنيهًا.سجلت أسعار عيار الذهب 21 نحو 1585 جنيهًا.وتداولت أسعار عيار الذهب 18 عند 1358 جنيهًا.وبلغت أسعار عيار الذهب 14 نحو 1056 جنيهًا.سبائك الذهبتوفر الكثير من البنوك خدمات تداول واستثمار السبائك الذهبية في كل دول العالم، وتتنوع تصنيفات السبائك الذهب ما بين من يتعامل عليها على أساس الوزن أو الشكل أو العيار.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 4527 جنيهًا.بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 9055 جنيهًا.ووصلت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام بنحو 56322 جنيهًا.وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9?، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع)بلغت أسعار عيار الذهب 24 نحو 1771 جنيهًا.تداولت أسعار عيار الذهب 21 نحو 1550 جنيها.سجلت أسعار عيار الذهب 18 بـ 1328 جنيهًا.وصلت أسعار عيار الذهب 14 إلى 1033 جنيهًا.