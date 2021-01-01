خطوات سهلة وبسيطة لطريقة عمل كفتة الفراخ المقلية..



كفتة الفراخ المقلية كفتة الفراخ المقلية

يهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أفضل الوصفات الاقتصادية الموفرة في ميزانية المنزل، ومن ضمن هذه الوصفات هي طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية، والتي تعد من الوجبات التي يعشقها الأطفال ويمكن تناولها في وجبة العشاء أو وجبة الغذاء.



طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية

وسوف نعرض في التقرير التالي طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية، خاصة وأنها غير مكلفة، كما أنها لا تحتاج إلى وقت طويل، ولمعرفة كيفية التوفير أيضا في كفتة الفراخ، فيمكن شراء شاورمة الفراخ التي تكون أقل في السعر من شراء صدور الفراخ، كما أنها تتميز بأنها تتضمن على دهون، تعطي طعم رائع.



مقادير عمل كفتة الفراخ المقلية

وتتضمن مقادير عمل كفتة الفراخ المقلية، العديد من المكونات التي ربما تكون متوافرة في المنزل، ومن ضمن مقادير عمل كفتة الفراخ ما يلي:

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نصف كيلو بانية أو شاورمة فراخ وكذلك ثمرة من البصل مفرومة وأيضا كوب من البقسماط بالإضافة إلى وجود كوب من الدقيقوأيضا 2 بيضة وأيضا 3 ثمرة البطاطس بالإضافة إلى ملعقة من بهارات الفراخوأيضا ملعقة من الفلفل الأسودوكذلك ربع ملعقة من الملحو2 كوب من الزيت من أجل التحميرخطوات عمل كفتة الفراخ المقليةوفيما يخص خطوات عمل كفتة الفراخ المقلية، فهي تتضمن على أكثر من خطوة، حيث تكفي هذه المكونات 5 أفراد، ويمكن تناول بجانبها مكرونة بالصلصة، أو تناول بطاطس محمرة، بالإضافة إلى مكرونة بالبشاميل.طريقة عمل كفتة الفراخ المقليةتتضمن الخطوة الأولى فرم شاورمة الفراخ في الكبة مع إضافة البصل بدون الماء.وفي الخطوة الثانية يتم إضافة البهارات وأيضا فصوص الثوم المفرومة والدقيق وكذلك الملح والفلفل الأسود، مع العجن بطريقة جيدا.أما في الخطوة الثالثة يوضع البيضة المضروب بالقليل من اللبن جيدا، ويوضع في العجن مع العجن المستمر.وفي الخطوة الرابع يتم تشكيل كفتة الفراخ ووضعها في طبق الدقيق، ثم في البيض المضروب باللبن، وأخيرا في البقسماط، وبعد ذلك توضع في الزيت الغزير المغلي.طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية بالبطاطسوفيما يخص طريقة عمل كفتة الفراخ المقلية بالبطاطس، فهي أحد أنواع كفتة الفراخ التي يتم وضع في منتصف الكفتة قطعة من البطاطس المهروسة، ثم وضعها في الدقيق، وبعد ذلك في بيضة مضروبة بالفلفل الأسود والملح، مع وضعها في البقسماط وتحميرها حتى يصل لونها إلي اللون الذهبي.طريقة عمل كفتة الفراخ بالفيجيتاروفيما يخص طريقة عمل كفتة الفراخ بالفيجيتار، فهي تتضمن وضع الكفتة بعد تشكيلها في البيض، ثم في طبق الفيجيتار، والذي يتوافر في السوبر ماركت، ويوجد منه نوعان، النوع العادي، وآخر حار، ويمكن لربة الأسرة تختار الأنسب لأفراد أسرتها.طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرنوإذا كنت تبحث عن طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن، فهي تكون أفضل بكثير من تحمير الكفتة في الزيت، حيث تدهن الصينية بالزيت، ثم توضع الكفتة في الصينية، وتدخل في الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وبعد ذلك يتم وضع قطعة من الفحم، وذلك من أجل جعل الكفتة بطعم الشوي الرائع.