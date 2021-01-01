تقدم أوبو كاميرا البريسكوب لأول مرة مع Find X6 و Reno 10 Pro



Reno 10 Pro Reno 10 Pro

تتردد شائعات قوية مفادها أن شركة اوبو Oppo تخطط لإطلاق سلسلة هواتف Find X6 و Find X6 Pro في الربع الأول من عام 2023، مع هاتف آخر يحمل لأول مرة كاميرا بتقنية البريسكوب.



وفقا لتقرير gizmochina في وقت سابق من هذا الشهر ، شارك الخبير التقني Evan Blass عرضًا لـ اوبو Find X6 الجديد، وكان من ضمن إمكانيات الجهاز كاميرا زووم Periscope. تسريب جديد كشف عن نية شركة أوبو إطلاق هاتف آخر بكاميرا بيريسكوب، سيتم طرح هذه الخاصية مع موبايل من الفئة المتوسطة وبالتالي سيكون في أجهزة أخرى غير Find X6.



Reno 10 Pro

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تزعم معلومات مسربة ظهرت لأول مرة في نوفمبر أن Reno 10 Pro + سيصل بكاميرا زوم منظار توفر تقريب بصري 2xوفقًا لمعلومات من داخل الشركة، فإن الهاتف الذكي من اوبو Oppo الذي يحمل الرقم الكودي للطراز PHU110 سيحتوي على كاميرا أساسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل. سيكون مصحوبًا بعدسة Sony IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل و كاميرا زووم منظار غير معروفة الدقة.أوبو الإغلاق مجرد شائعات.. ومصر من أهم الأسواق للشركة العالمية بمواصفات مميزة.. أرخص هواتف أوبو في 2022 للشباب ومحدودي الدخلسيتم تشغيل الهاتف Reno 10 Pro+ بواسطة مجموعة معالج عالي الأداء، تم إنشاؤه باستخدام عملية TSMC N4، كما أنه سيحزم بطارية ثنائية الخلية سعة 4700 مللي أمبير في الساعة مع شاشة من نوع OLED تعمل بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. ستكون شاشة ذات حافة منحنية بها ثقب في المنتصف.لا يوجد دليل حقيقي حتى الآن من الشركة تقول وتؤكد من خلاله أن ه سلسلة Reno 10 Pro ستكون بكاميرا زووم منظار وهي السلسلة التي من المتوقع ظهورها منتصف عام 2023.