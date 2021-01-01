تعرف على سعر جوال iphone 14 في البحرين



iphone 14 iphone 14

نجحت جوالات آيفون المتوسطة فى تحقيق مبيعات ضخمة فاقت مبيعات نسخها الرائدة، والتى برزت بوضوح مع الصفقة الرابحة iphone 11 الذي حقق نجاحاً كبيراً، وبالطبع جوال آيفون 14 امتداداً له، مع بطارية أكبر وكاميرا قوية وشاشة مميزة بسرعة تحديث عالية.



بلغت أسعار جوال آيفون 14 سعة 128 جيجابايت مقابل 345 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 437 دينار ، وسعة 512 جيجابايت بـ 524 دينار.



جاء جوال iphone 14 على شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

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جوال آيفون 14لمحبي التصوير يقدم جوال آيفون 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.يعمل جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.جوال آيفون 14يمتلك جوال آيفون 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.تستطيع شراء جوال آيفون 14 في 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.