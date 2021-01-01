تعرف على سعر جوال iphone 14 في البحرين

نجحت جوالات آيفون المتوسطة فى تحقيق مبيعات ضخمة فاقت مبيعات نسخها الرائدة، والتى برزت بوضوح مع الصفقة الرابحة iphone 11 الذي حقق نجاحاً كبيراً، وبالطبع جوال آيفون 14 امتداداً له، مع بطارية أكبر وكاميرا قوية وشاشة مميزة بسرعة تحديث عالية.
بلغت أسعار جوال آيفون 14 سعة 128 جيجابايت مقابل 345 دينار بحريني، وسعة 256 جيجابايت بسعر 437 دينار ، وسعة 512 جيجابايت بـ 524 دينار.
جاء جوال iphone 14 على شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.
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