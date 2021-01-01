موبايل جديد أسطورة يناسب ميزانيتك..للطبقة المتوسطة..

أطلقت شركة نوبيا الصينية هاتفها الجديد الأسطوري الذي يناسب الألعاب الشديدة وهو الآن متوفر للبيع، ويتوفر هاتف الألعاب Red Magic 8 Pro الآن بسعر يناسب الشريحة المتوسطة يبدأ من 699 دولارًا على موقع Giztop الأجنبي الذي يقوم بالشحن الدولي إلى دول العالم.
بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يأتي هاتف Red Magic 8 Pro بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.
وتأتي الشاشة بدون نوتش في منتصفها، لكن يوجد هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.
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