موبايل جديد أسطورة يناسب ميزانيتك..للطبقة المتوسطة..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت شركة نوبيا الصينية هاتفها الجديد الأسطوري الذي يناسب الألعاب الشديدة وهو الآن متوفر للبيع، ويتوفر هاتف الألعاب Red Magic 8 Pro الآن بسعر يناسب الشريحة المتوسطة يبدأ من 699 دولارًا على موقع Giztop الأجنبي الذي يقوم بالشحن الدولي إلى دول العالم.

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يأتي هاتف Red Magic 8 Pro بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.8 بوصة، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120هرتز في الثانية، ومحمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

وتأتي الشاشة بدون نوتش في منتصفها، لكن يوجد هيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

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ويعمل هاتف Red Magic 8 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يعد أفضل معالجات هواتف الأندرويد في الوقت الحالي، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 جيجابايت رام ، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 512 جيجابايت.



ويقدم هاتف Red Magic 8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر ISOCELL GN5 من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1 / 1.57 بوصة، مع كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.


ويحتوي Red Magic 8 Pro على بطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.

المصدر: السلطة

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