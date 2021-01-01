أحدث موبايل Infinix بـ 4800 جنيه ..بكاميرا 108 ميجابكسل..

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › أحدث موبايل Infinix بـ 4800 جنيه ..بكاميرا 108 ميجابكسل..

صورة الخبر: Infinix
Infinix

أطلقت شركة إنفينيكس مؤخرًا هاتف Infinix Zero 20 في الهند، الذي يأتي بمجموعة مميزة من المواصفات حيث يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G99 ويتميز بشاشة من نوع AMOLED بدقة 90 هرتز.

و سيكون الهاتف الذكي متاحًا، اعتبارًا من اليوم ، للشراء في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتوفر هاتف Infinix Zero 20 للإصدار بسعة 8+128 جيجابايت ، بسعر 15999 روبية هندية أي ما يعادل 4800 جنيه مصري.

مواصفات هاتف Infinix Zero 20

يتم تشغيل هاتف إنفينيكس Zero 20، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G99، والمطور بدقة 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايلات جديدة من Infinix بربع ثمن iPhone..أول موبايل من Infinix بكاميرا خيالية 200 ميجابكسل

ويحتوي هاتف إنفينيكس Zero 20، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.
ويتمتع هاتف إنفينيكس Zero 20، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي ذات ضبط تلقائي للصورة مع مستشعر 60 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف إنفينيكس Zero 20، على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحدث موبايل Infinix بـ 4800 جنيه ..بكاميرا 108 ميجابكسل..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58723

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager