أحدث موبايل Infinix بـ 4800 جنيه ..بكاميرا 108 ميجابكسل..

أطلقت شركة إنفينيكس مؤخرًا هاتف Infinix Zero 20 في الهند، الذي يأتي بمجموعة مميزة من المواصفات حيث يأتي الهاتف مدعومًا بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Helio G99 ويتميز بشاشة من نوع AMOLED بدقة 90 هرتز.



و سيكون الهاتف الذكي متاحًا، اعتبارًا من اليوم ، للشراء في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.



وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتوفر هاتف Infinix Zero 20 للإصدار بسعة 8+128 جيجابايت ، بسعر 15999 روبية هندية أي ما يعادل 4800 جنيه مصري.

مواصفات هاتف Infinix Zero 20يتم تشغيل هاتف إنفينيكس Zero 20، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G99، والمطور بدقة 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.بكاميرا 200 ميجابكسل..موبايلات جديدة من Infinix بربع ثمن iPhone..أول موبايل من Infinix بكاميرا خيالية 200 ميجابكسلويحتوي هاتف إنفينيكس Zero 20، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، وبدقة 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.ويتمتع هاتف إنفينيكس Zero 20، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بكاميرا عريضة بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا سيلفي ذات ضبط تلقائي للصورة مع مستشعر 60 ميجابكسل.ويحتوي هاتف إنفينيكس Zero 20، على بطارية تبلغ قوتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم XOS 12، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.