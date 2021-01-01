نصائح بيئية لاستخدام التكنولوجيا.. أبرزها الاعتماد على الـ”E-mail” لتوفير الورق

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حدد كتيب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة "الخضراء"، الصادرعن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والمنشور على الصفحة الإلكترونية الرسمية للوزارة عدد من الارشادات الصديقة للبيئة منها: ضرورة إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر غير المستخدمة لأكثر من ساعة حيث يستخدم وضع الاستعداد 10% من إجمالي استهلاك الطاقة تجنب تشغيل الأجهزة الطرفية وأجهزة الشحن والمهيئات الرئيسية اذا لم تكن قيد الاستخدام الحرص على استخدام وضع الطاقة، وتذكر ضبط وضع السكون في جهازك والأجهزة الطرفية مثل الطابعات وهذا يعنى أن جميع الأجهزة ستكون في وضع الاستعداد أو السبات اذا لم يكن قيد الاستخدام اضبط درجة سطوع الشاشة على حوالى 70% وتجنب استخدام شاشات التوقف حيث يوفر ذلك حوالى 40% من الطاقة بحد أقصى التحول من سير العمل الورقى الى الإلكترونى ، وإعداد الوثائق وتحريرها وعرضها وتسليمها بطريقة رقمية بدلا من طباعاتها إرسال الوثائق كمرفقات بريد الكترونى بدلا من استخدام الفاكس عندما تكون الطباعة امرا لازما لابد من الحفاظ على الورق لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وذلك من خلال الطباعة على وجهين وتقليل الهوامش واستخدام خطوط اصغر ، حيث أوضحت دراسة داخلية أجرتها شركة ، أن اكبر واغنى 500 شركة على مستوى العام يمكنها توفير حتى 800 طن من الأوراق كل عام بحجم مدخرات تصل الى 7 مليون دولار من خلال الطباعة على وجهين والطباعة بدون ألوان حيث انه تكلف الطباعة بالألوان لورقة بحجم ايه فور خمسة اضعاف الطباعة بالابيض واسود واستخدام برنامج الطباعة الذكية لتوفير الأوراق الحذف الدورى للبيانات غير الضرورية للكمبيوتر حيث يتيح لك حذف الملفات غير الضرورية من جهازك توفير وقت البحث وبالتالي توفير الطاقة وكذلك الحفاظ على البيئة، ويوفر حذف الملفات غير الضرورية 226 وات من الطاقة شهريا، واستخدام خدمات الحكومة الالكترونية حيث يتيح استخدام خدمات الحكومة الالكترونية توفير الوقت وتكاليف التنقل والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويتيح استلام الملفات عن طريق البريد الالكترونى لتوفير الأوراق والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويتيح أيضا تنظيف الجهاز من الداخل والخارج زيادة كفاءة التبريد وتوفير مزيد من الطاقة واطالة العمر اترك فراغا قدره 10 سم على الأقل من الجدار عند تثبيت أجهزة تكنولوجيا المعلومات فكلما كانت الأجهزة اقرب الى الجدار كلما كانت أبطء في التشغيل وقد تكون أكثر عرضه للتوقف عند التشغيل ترشيد منظومة العمل الورقية واستخدام نظام المؤتمرات المرئية الاعتماد على منظومة العمل الإلكترونية للحد من تكاليف الطباعة واستهلاك الأوراق محاولة تطبيق نظام العمل عن بعد لتقليل كمية المساحات المكتبية التي تحتاج الى تدفئة وتبريد وتقليل عدد أجهزة الكمبيوتر المطلوبة في موقع العمل وتقليل المسافات التي يقطعها الموظفون بالسيارة للانتقال الى العمل والعودة منه استخدام نظام عقد الاجتماعات عن بعد ونظام المؤتمرات المرئية والبرامج التعليمية واسعة النطاق للحد من التنقل استخدام الطابعات والناسخات الشبكية لتوفير المال والطاقة فصل الأجهزة اذا لم تكن قيد الاستخدام فحص البصمة الكربونية لأجهزة تكنولوجيا المعلومات واستخدام البرامج التي تقوم تلقائيا بجمع ومعالجة كمية انبعاثات الكربون الناتجة عن استخدام الأجهزة بواسطة الأشخاص أو الإدارات