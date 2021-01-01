تترك عجوز قطع بسكويت فى سلة القمامة لمدة 50 عاما لعمال النظافة



سيدة عجوز سيدة عجوز

حافظت سيدة عجوز تبلغ من العمر 93 عامًا على تقليد سخى من خلال إعطاء عمال النظافة المحليين حزمة من البسكويت كل أسبوع، وهو ما فعلته لمدة خمسين عامًا، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانية.



تمسكت هيلاري مانيستر، وهي أرملة تعيش في ميكلوفر، ديربي، بعادتها السخية المتمثلة في تشجيع عمال النفايات على طريقها من خلال إعطائهم عبوات بسكويت عندما يأتون لأخذ صناديقها.



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وأوضحت "إنها وظيفة مروعة وهم فى الخارج فى جميع الظروف الجوية، إنه لطف منهم أن يصعدوا ويحضروا الصناديق، وهم ممتنون للغاية".

وتابعت: "يقولون دائمًا شكرًا لك ويخبرونني أنهم سيحصلون عليها مع قهوتهم عندما يعودون."

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ويعني عمر هيلاري أنها لا تستطيع إخراج الصناديق بنفسها ويطرق "بن مينها" عامل النظافة بابها لإحضار الصناديق من المرآب ونقلها إلى الشاحنة لمساعدتها - إنها تسدد لهم من خلال التأكد من أن لديهم حزمة من البسكويت لأخذها للمنزل.وهيلاري المتقاعدة، التي تقضي وقتها في حياكة الدمى لمرضى السرطان بعد معاناتها من المرض، بدأت هذه العادة عندما عاشت مع زوجها الراحل في منطقة الفاستون القريبة - واستمرت في ذلك حتى بعد وفاته.وفى سياق مشابه أنقذت سيدة أمريكية من وست أوكلاند جدة كبيرة أخرى فى السن من السرقة فى وضح النهار، ويظهر مقطع فيديو السيدة فاى، البالغة من العمر 76 عامًا، وهى تركض خارج باب منزلها بعد ظهر أحد الأيام لتنقذ جارتها من عملية سرقة، وفقا لموقع " abc7news".ورصدت السيدة الأمريكية سيارة يخرج منها شاب هاجم جارتها المسنة، والتي هي أيضًا في أواخر السبعينيات من عمرها، وفي الفيديو يمكن سماع صراخها طالبة المساعدة، واستخدمت السيدة عصاها لضرب الرجل عده مرات مما أدى إلى إسقاط المشتبه به، وضحكت قائلة: "إذا لم تكن ركبتي تؤلمني، أعتقد أنني كنت سأكون هناك أسرع قليلاً".