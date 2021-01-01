شركة ناشئة تبدأ رش جزيئات في الغلاف الجوي..في محاولة لإنقاذ المناخ..

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مع اشتداد الاحتباس الحراري، تظهر خطط متضاربة لبحوث الهندسة الجيولوجية، تشير إلى مجموعة من التقنيات الجديدة التي تهدف إلى التلاعب بالبيئة، وتعويض بعض تأثيرات تغير المناخ جزئيًا، هناك مساران للعمل: الكربون أو الطاقة الشمسية. في الحالة الأولى، يهدف الباحثون إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، مما سيقضي على السبب الجذري لتغير المناخ - وهو تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، في الحالة الثانية، يهدف العلماء إلى إرسال جزء صغير من ضوء الشمس إلى الفضاء مرة أخرى أو زيادة كمية ضوء الشمس الواصل إلى الفضاء من أجل تبريد الكوكب. ومع ذلك، فإن مثل هذه الهندسة الجيولوجية الشمسية لا يمكن أن تحل محل خفض الانبعاثات أو التكيف مع تغير المناخ، ولكنها يمكن أن تكمل هذه الجهود.



في هذا السياق، أعلنت شركة Make Sunsets ، التي تأسست في أكتوبر 2022، عن إطلاقها لأول بالونات أرصاد جوية بهدف رش جزيئات الكبريت في طبقة الستراتوسفير (على ارتفاع يزيد عن 20 كم). ستشكل هذه الجسيمات العاكسة غيومًا، ويمكن تعويض طن واحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل جرام من السحابة ومع ذلك، لم تجرؤ أي منظمة حتى الآن على الانتقال إلى ممارسة واسعة النطاق، يمكن أن تكون العواقب سلبية وإيجابية.



كثير من الباحثين في الهندسة الجيولوجية يائسون لإيجاد حل لأزمة المناخ، لكن جميعهم تقريبًا يمتنعون عن التدخل المباشر في الستراتوسفير.



يأمل لوك إيسمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Make Sunsets ، أنه من خلال التحرك في اتجاه مثير للجدل، ستساعد الشركة الناشئة في إثارة نقاش عام وتطوير مجال علمي يوجد فيه صعوبة كبيرة في إجراء تجارب ميدانية على نطاق صغير وسط النقد.

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علاوة على ذلك، تدعي الشركة أنها تنسخ الطبيعة: "السحب التي تراها في السماء تستخدم نفس العملية وقد تمت دراستها لسنوات. "لكن هذا لا يجعل الطريقة أكثر أمانًا أو قانونية على وجه التحديد، تريد Make Sunsets إطلاق مركب طبيعي (كبريت) من خلال بالونات قابلة لإعادة الاستخدام لإنشاء غيوم عاكسة في الستراتوسفير.وفقًا للشركة، فإن 1 جرام من هذه السحب يعوض الاحترار الناجم عن 1 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام واحد بعد ثلاث سنوات، تتحول الغيوم إلى سماد وتستقر على الأرض.وفقًا لإيسمان، كان إطلاق البالون الأول والثاني صعبًا للغاية، أجريا في أبريل 2022 في مكان ما في ولاية باجا كاليفورنيا ولاحقًا في المكسيك، قبل الإطلاقين الأولين، لم تطلب Make Sunsets إذنًا من الوكالات الحكومية أو الوكالات العلمية، سواء في المكسيك أو في أي مكان آخر.قال جانوس بازستور، مدير مبادرة كارنيجي لتغير المناخ ، في مقابلة مع إم آي تي ??تكنولوجي ريفيو ، في مقابلة مع إم آي تي ??تكنولوجي ريفيو: الجوانب السلبية المحتملة لمصلحة الأعمال فقط: "الحالة الحالية للعلم ليست جيدة بما يكفي للهندسة الجيولوجية الشمسية." يعترف لوك إيسمان بأن هذه الجهود هي في جزء منها ريادية ، وجزء استفزازي ، وعمل من نشاط الهندسة الجيولوجية. نوع من الجهد يجب أن يؤخذ على محمل الجد.قال جانوس بازستور، مدير مبادرة كارنيغي للتحكم في المناخ،: "إن الحالة الحالية للعلم ليست جيدة بما يكفي للهندسة الجيولوجية الشمسية.يعترف لوك إيسمان بأن هذه الجهود هي في جزء منها مصلحة تجارية، وجزء استفزازي، وعمل من نشاط الهندسة الجيولوجية، لكن المجتمع العلمي يعتقد بالإجماع أن سلوك الشركة يلعب على مخاوف طويلة الأمد بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر جذب عامة الناس إلى تقنية تبدو رخيصة وسهلة الأداء، على الأقل بشكل عام، هذا يمكن أن يقوض الجهود المبذولة لإجراء وتمويل البحوث الجادة.وأشار بازستور وآخرون إلى أن جهود Make Sunsets تؤكد على الحاجة الملحة لإشراف واسع وقواعد واضحة لأبحاث الهندسة الجيولوجية المسؤولة، وأنهم يساعدون في تحديد ما إذا كان ينبغي وجود ترخيص اجتماعي وشروطه.يلخص شوشي تلاتي، الباحث في جامعة أمريكية الذي أسس منظمة غير ربحية مكرسة للحوكمة والمساواة في الهندسة الجيولوجية الشمسية، الأمر: "إنهم ينتهكون حقوق المجتمعات في إملاء مستقبلهم". علاوة على ذلك، قال، إنه من النفاق من جانبMake Sunsets الادعاء بأنهم يتصرفون لأسباب إنسانية، وفي نفس الوقت المضي قدمًا دون الانخراط بشكل بناء مع الجمهور، بما في ذلك أولئك الذين قد يتضررون من أفعالهم.ناهيك عن أن إطلاق ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي يهدد الأرض والبشرية بشكل مباشر عن طريق تعطيل طبقة الأوزون، مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار الحمضية وأمراض الجهاز التنفسي في بعض مناطق العالم، قد يتفاقم الوضع.تحاول الشركة بالفعل جني إيرادات من تأثير التبريد للرحلات الجوية المستقبلية. يعرض بيع 10 دولارات "أرصدة تبريد" لإطلاق جرام واحد من الجسيمات في الستراتوسفير - وهو ما يكفي، كما يقولون، لتعويض تأثير الاحترار لطن واحد من الكربون لمدة عام.