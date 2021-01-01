الصيني تنشاء أكبر تلسكوب بصري في آسيا



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

تريد الصين بناء أكبر تلسكوب بصري في آسيا من شأنه أن ينافس تلسكوب جيمس ويب الفضائي الأمريكي.



ويهدف مشروع جامعة بكين إلى إنشاء تلسكوب أرضي يمتد بطول 19.7 قدمًا بحلول عام 2024 - والذي من شأنه أن يمتد إلى 26.2 قدمًا بحلول عام 2030، ويسمى هذا المشروع التلسكوب الموسع ذو الفتحة المقطوعة (EAST).



وسيبني مشروع EAST مرآة طولها 19.7 قدمًا مصنوعة من 18 مقطعًا سداسيًا للمرآة للمرحلة الأولى؛ يحتوي تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) على مرآة سداسية يبلغ عرضها 21.6 قدمًا.

قد يعجبك أيضا...

وقال بيان صادر عن جامعة بكين، إن التلسكوب سيحسن بشكل كبير من قدرات المراقبة في علم الفلك البصري في الصين.وتقع معظم التلسكوبات البصرية الحالية - التي تديرها الولايات المتحدة أو أوروبا أو اليابان - في نصف الكرة الغربي - في تشيلي أو هاواي أو قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا.على عكس JWST، الذي يدور على بعد مليون ميل من الأرض عند النقطة الثانية من Sun-Earth Lagrange، وسيتم بناء التلسكوب البصري الصيني على جبل Suisheng بالقرب من بلدة Lenghu في مقاطعة Qinghai على هضبة التبت على ارتفاع حوالي 13800 قدم.وبالنسبة للمرحلة الثانية من المشروع، ستتم إضافة حلقة أخرى من 18 مقطعًا سداسيًا إضافيًا، مما يزيد القطر إلى 26.2 قدمًا بحلول عام 2030 - وهذا الحجم سيجعله أكبر قليلاً من JWST.تُقدر جامعة بكين تكلفة المشروع من 69 إلى 84 مليون دولار، ومشروع EAST هو أحدث مثال على دفع الصين لتحدي الهيمنة الأمريكية والغربية في المساعي الفضائية.أكملت الصين بناء أكبر مجموعة من التلسكوبات في العالم في نوفمبر، والتي سيتم توجيهها مباشرة إلى الشمس لدراسة كيفية تأثير سلوكها على الأرض.