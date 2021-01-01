البحوث الفلكية :هزة أرضية بمقياس 4.41 ريختر جنوب غرب الطور

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قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية:" سجلت محطات الشبكة القومية للزلازال التابعة للمعهد وبعض المحطات الدولية ، اليوم الخميس، هزة أرضية علي بعد 31 كيلومتر جنوب غرب الطور .



وأضاف الدكتور جاد في بيان اليوم، إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة4:54 مساء بالتوقيت المحلي، بقوة 4.41 درجة على مقياس ريختر.



وأوضح رئيس المعهد أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض 28.02 شمالًا ، وخط طول 33.42 شرقا، على عمق 15.04 كم.

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وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة ولم يرد مايفيد بوقوع إي خسائر في الأرواح والممتلكات.